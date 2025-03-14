川普：用關稅拿回被偷的財富 強調有權彈性調整

經濟日報／ 編譯黃淑玲陳韻涵／綜合外電
美國總統川普12日威脅將以進一步的關稅回應。路透
美國總統川普12日威脅將以進一步的關稅回應。路透

在歐盟和加拿大陸續對美國的鋼鋁關稅採取反制措施後，美國總統川普12日威脅將以進一步的關稅回應，要以關稅為手段拿回「被偷走的」的財富。他也說，關稅政策調整並非不一致，而是凸顯「彈性」，「我有權調整」。白宮貿易顧問納瓦羅被追問關稅政策朝令夕改時，更動怒要提問記者「停止胡說八道」。

川普在白宮被記者問到是否會報復時回答，「我當然會做出回應」，川普還說，歐盟所以會成立，「就是為了占美國便宜」。美國對進口鋼鋁徵收25%關稅12日生效後，引發歐盟和加拿大以對等措施反制，歐盟4月將對價值260億歐元（283億美元）的美國商品加徵關稅，加拿大也將對價值約300億加幣（208億美元）的美國產品課徵25%關稅。

川普說，「其他國家從美國偷走的東西，美國將大量拿回來」。他強調，「我們就要取回我們的財富，要讓許多離開的企業回來」。他也說，他揚言加徵關稅後又予以豁免或取消，並非前後矛盾或朝令夕改，而是政策具備「彈性」，關稅政策「沒有不一致，我有權調整」，「我不是一味地說『我不會拖延』，這叫彈性，而非不一致」，「我永遠都有彈性，但我們一旦開始課徵，彈性就會非常小」。

川普 關稅

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