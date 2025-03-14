川普加徵關稅美企叫苦 私下籌劃對策

美國總統川普二進白宮八周以來，據估算已對約1.4兆美元的進口產品加徵關稅，美國企業與跨國企業叫苦連天，紛紛警告關稅可能衝擊事業，但卻始終未當著川普的面公開質疑政策，僅私下籌劃對策，包括設立「關稅特別工作小組」、加強囤貨、及調整供應鏈等。

稅務基金會估算，川普在第二任期的頭幾周，就已對約1.4兆美元的加拿大、墨西哥及中國大陸產品加徵關稅，這還沒算入全面性的25%鋼鋁關稅。

從Stellantis和福斯等汽車製造商、Sandoz集團和禮來等製藥公司、一直到沃爾瑪和目標百貨等零售商，美國與跨國企業，都正趕忙評估衝擊並研擬對策，許多公司都設立「關稅特別工作小組」。

儘管企業界私下眉頭深鎖，卻都未當面向川普提出質疑。