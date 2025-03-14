聽新聞
0:00 / 0:00
川普關稅政策搖擺 美企、民眾不滿
美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十二日公布最新民調，顯示有逾六成民眾不滿美國總統川普的關稅政策；總裁雜誌（Chief Executive）日前也做出調查，在二百二十多位企業總裁中，近八成認為川普的關稅政策將造成長、短期的負面影響。
ＣＮＮ民調指出，有百分之五十四民眾不滿意川普上任後的表現，百分之四十五認同。
這項民調顯示，五成六民眾不滿川普的經濟施政，六成一不認同川普的關稅政策，僅有三成九支持。
這項調查是在三月六日至九日進行，在全美抽樣一二○六名十八歲以上成人，誤差正負三點三個百分點。
總裁雜誌十日也發布「執行長信心指數」，訪問逾二二○位企業主管，顯示企業主管因關稅政策的不確定性，對市場信心嚴重下滑。企業主管對接下來一年的展望，從今年一月的六點九三跌至三月的四點九九，這是自二○一二年十一月以來最低分數。
數據顯示，有四成八企業主管預期接下來半年內將出現經濟衰退。
至於是否預期美國對加拿大、墨西哥和中國大陸徵收關稅，可能對產業造成影響？七成六企業主管認為，可能會造成長期或短期負面影響，僅有一成企業主管認為有正面影響。
有六成四企業主管已經或計畫讓產品漲價，也有六成三企業主管表示他們的供應商已漲價或預期今年將漲價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言