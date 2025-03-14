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川普關稅政策搖擺 美企、民眾不滿

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
超過六成的企業主表示受關稅影響可能調漲商品售價，也有超過一半的民眾不滿川普的經濟政策。（路透）
超過六成的企業主表示受關稅影響可能調漲商品售價，也有超過一半的民眾不滿川普的經濟政策。（路透）

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十二日公布最新民調，顯示有逾六成民眾不滿美國總統川普關稅政策；總裁雜誌（Chief Executive）日前也做出調查，在二百二十多位企業總裁中，近八成認為川普的關稅政策將造成長、短期的負面影響。

ＣＮＮ民調指出，有百分之五十四民眾不滿意川普上任後的表現，百分之四十五認同。

這項民調顯示，五成六民眾不滿川普的經濟施政，六成一不認同川普的關稅政策，僅有三成九支持。

這項調查是在三月六日至九日進行，在全美抽樣一二○六名十八歲以上成人，誤差正負三點三個百分點。

總裁雜誌十日也發布「執行長信心指數」，訪問逾二二○位企業主管，顯示企業主管因關稅政策的不確定性，對市場信心嚴重下滑。企業主管對接下來一年的展望，從今年一月的六點九三跌至三月的四點九九，這是自二○一二年十一月以來最低分數。

數據顯示，有四成八企業主管預期接下來半年內將出現經濟衰退。

至於是否預期美國對加拿大、墨西哥和中國大陸徵收關稅，可能對產業造成影響？七成六企業主管認為，可能會造成長期或短期負面影響，僅有一成企業主管認為有正面影響。

有六成四企業主管已經或計畫讓產品漲價，也有六成三企業主管表示他們的供應商已漲價或預期今年將漲價。

川普 關稅

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