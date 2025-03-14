川普威脅徵歐盟酒類200%關稅

美國總統川普十三日在社群媒體發文，威脅對來自歐盟成員國的所有酒類徵收百分之二百關稅，理由是歐盟四月起將對威士忌徵收新關稅，報復美國課徵鋼鋁關稅。

川普對鋼鋁產品徵收百分之廿五關稅十二日生效，歐盟、加拿大因此對美國商品徵收報復性關稅。歐盟擬自四月一日起對美國威士忌、機車等商品課徵百分之五十關稅，這將打擊美國部分知名產品，包括哈雷機車。

川普十三日抨擊歐盟是世界上最惡劣與濫用關稅的機關之一，成立的唯一目的就是占美國便宜，稱歐盟剛剛對美國威士忌徵收「糟糕的」百分之五十關稅。

川普警告，「如果這個關稅沒有立刻移除，美國很快會對所有來自法國與其他歐盟國家的葡萄酒、香檳和酒類產品徵收百分之二百關稅，這將對美國葡萄酒和香檳產業大有裨益」。

川普說，美國每件事都會贏，所以不用害怕。他還宣稱美國一直沒有自由貿易，只有「愚蠢貿易」，「全世界都在敲詐我們」。

川普十二日在白宮對來訪的愛爾蘭總理馬丁說，他「當然」會對歐盟的報復性關稅作出回應。

不過，川普經常揚言加徵關稅後，接著又豁免、取消或延後實施，引發質疑。川普說這並非前後矛盾，而是相關政策具備「彈性」，儘管這讓金融市場不安。

川普在白宮橢圓形辦公室對記者說：「沒有不一致，我有權調整。我不是一味地說『我不會拖延』，這叫彈性，而非不一致。我永遠都有彈性，但我們一旦開始課徵，彈性就會非常小。」

川普同時還表示，「四月二日對美國而言將是一個非常重要的日子」；他宣稱當天美國將會對所有對美國商品徵收關稅的國家開徵對等關稅。

在川普政府內強力支持關稅政策的白宮貿易和製造業資深顧問納瓦羅，十一日被記者問到川普的關稅政策經常改變，納瓦羅沉下臉來和記者爭執，還要記者「停止胡說八道」。