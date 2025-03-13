美歐貿易戰升級！ 川普發文威脅對歐盟酒類徵收200%報復性關稅

美國總統川普13日早上在自家社群媒體平台Truth Social發文，威脅對來自歐盟成員國的所有酒類徵收200%關稅，理由是歐盟計畫對威士忌徵收新關稅。

根據NBC新聞報導與貼文，川普抨擊歐盟是世界上最惡劣與濫用關稅的機關之一，成立的唯一目的就是占美國便宜，剛剛對威士忌徵收了「討厭的」50%關稅。

川普警告，「如果這個關稅沒有立刻移除，美國很快會對所有來自法國與其他歐盟國家的葡萄酒、香檳和酒類產品徵收200%關稅，這將對美國葡萄酒和香檳產業大有裨益」。

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