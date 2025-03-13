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川普頻挑釁 美墨加貿易戰有何解方？紐大教授給「可能結局」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
紐約大學教授羅比尼。圖／路透
紐約大學教授羅比尼。圖／路透

美國總統川普不滿非法移民和毒品走私入境，對加拿大墨西哥重課關稅，且頻頻出言不遜侮辱加、墨國格，眼看「美墨加協定」（USMCA）面臨分崩離析，甚至可能掀起全面貿易戰。此事要如何善了？

紐約大學教授羅比尼指出，最可能的結局是這三國重議「美墨加協定」，最終導致關稅提高些許，但要徹底化解矛盾、避免衝突，應開始草擬籌組「北美經濟聯盟」計畫，朝共組單一市場目標邁進。如此一來，北美不僅可維持貨物自由貿易區的現狀，服務、資本、勞工、科技、數據及資訊都能自由流動。

羅比尼說，這種願景必須按部就班循序漸進，包括協調政策、建立固定匯率機制乃至全面貨幣聯盟、共組銀行業聯盟、最終在數十年後形成政治聯盟。

他指出，美加墨三國可彼此截長補短。加拿大天然資源豐富，但總經政策拖慢成長；美國擁有豐沛技術人才與金融資本，科技領先全球，但大片領土面臨氣候變遷衝擊；墨西哥兼具低價勞動力與重要天然資源，但治理不善和缺乏改革導致成長疲弱、社會百病叢生。

羅比尼預期，建立「北美經濟聯盟」有助於解決以上問題，且能提升北美地區整體生產力、經濟成長潛力並造福三國人民。

一大障礙在於如何讓移民在區內自由移動，尤其是美、加如何妥善接納墨西哥移民。所幸可參考歐盟前例--在全面開放接納移民潮之前，先容許數十年的過渡期。久而久之，也可邀請其他區域經濟體加入，例如巴拿馬、格陵蘭，甚至中南美國家。

「美墨加協定」既已岌岌可危，可能導致失序甚至貿易戰，何不放膽探尋更有抱負與願景而且穩定又互蒙其利的長期安排？倘若歐洲四分五裂的經濟體都能從戰爭廢墟中浴火重生、協力組成經濟聯盟，北美當然也行，甚至能做得更好。

加拿大 墨西哥 川普 美國 關稅

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