關稅戰再升溫？歐盟報復鋼鋁關稅 川普反嗆1句「美國一定贏」

美國和歐洲聯盟針對關稅議題你來往我之下，總統川普今天表示有信心美國將「贏得」與歐盟的貿易戰。

法新社報導，川普在白宮與愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）會面時表示：「我們將贏得那場金融戰爭。」美國政府對進口鋼鋁全面徵收25%關稅的措施今天生效，歐盟隨後矢言發動反制措施。

路透社報導，鋼鋁關稅生效後數小時，川普表示，如果歐盟下個月真的對部分美國商品實施報復性關稅，美方將祭出更多懲罰性關稅。他在白宮對記者說：「他們課我們多少關稅，我們就回敬多少稅。」

川普過度聚焦關稅除動搖了投資人、消費者和企業的信心，也掀起經濟衰退的隱憂。他也因屢次威脅要吞併鄰國加拿大，而重挫了與這個美國親密盟友及重要貿易夥伴的雙邊關係。

加拿大是美國最大的鋼鐵和鋁供應國。為了反制川普關稅，加國今天宣布對價值200億美元的美國產品課徵25%報復性關稅，包括鋼鋁、電腦、運動設備等。川普之前開徵全面性關稅時，加拿大已經對約200億美元的美國進口商品開徵過關稅。

加拿大財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）說：「當我國代表性的鋼鐵和鋁工業受到不公平攻擊，我們不會袖手旁觀。」

加拿大央行也降息，以因應關稅威脅可能引發的經濟動盪。

川普為了加強保障本土鋼鋁業者，恢復對所有進口商品徵收25%關稅的措施，並將關稅範圍擴大至數百種下游產品，從螺帽螺栓到推土機鏟斗和汽水罐等。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，川普也將對銅產品實施貿易保護措施。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，57%的美國人認為川普在改造美國經濟的舉措過於反覆無常，70%的人預期關稅將使物價更高。