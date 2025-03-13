彭博：川普關稅談判的下個籌碼 可能是4月發布的匯率報告

彭博分析師指出，由於美國總統川普和財政部⻑⾙森特最近幾周都曾提到外匯操縱問題，匯率爭議可能成為貿易談判的重要籌碼，預定4月初公布的匯率操縱報告可能是其中之一，尤其對中國大陸和日本施壓。

近年來，美國財政部的主要貿易夥伴匯率政策常在每年11⽉和6⽉發布，但⼀項關於關稅與匯率操縱的研究報告將於4⽉初發布。

去年11⽉的主要貿易夥伴匯率政策報告顯示，美國前20⼤貿易夥伴都沒被正式貼上操縱匯率標籤，德國、⽇本、韓國、中國⼤陸 、台灣、越南及新加坡等經濟體則被列⼊觀察名單。

不過，匯率操縱的相關認定具有較⾼的主觀性，任何經濟體隨時都可能被列⼊，例如中國⼤陸在2019年8⽉曾被列⼊，瑞⼠是唯⼀曾被列為匯率操縱國（2020年12⽉）的G10經濟體。

中國⼤陸近年來都被列⼊觀察名單，⼈⺠幣匯率仍可能被當成關稅談判⼯具，雖然⼈⺠幣兌美元目前呈現可控的升值趨勢，但川普也能根據1988年的法案，隨時認定任何經濟體在操縱匯率，而非根據2015年法案的規定、該經濟體須同時滿⾜全部三項量化標準，這在2019年已有前例。

⽇本和⽇圓最近因日圓貶值的貿易競爭優勢⽽被盯上，美方可能會在關稅談判時提起，從⽇本的⾓度看，這或許不會構成太⼤問題，因為日圓兌美元已轉為升值，且考量到⽇本當前景氣循環階段，⽇圓適度升值也屬合理。

瑞郎則暫時不是關注焦點，因為美國官員最近都沒特別提及瑞⼠是貨幣操縱國，尤其美元兌瑞郎從1⽉⾼點以來已貶值逾4%，因此要求瑞⼠央⾏推動瑞郎升值的論據已不成⽴。德國和英國的情況也相對安全，畢竟歐元看升的趨勢已形成。

不過，目前各界都預期美元將走貶，因此任何推動美元貶值的政策可能顯得多餘。瑞銀投資銀行已重返去年11月川普勝選之前的預測，預期美元今年將貶值，預估歐元兌美元年底將升至1.12日圓，英鎊匯率將升抵1.30美元，日圓匯率則將漲到140日圓。