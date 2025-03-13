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川普已對多少產品加關稅？1.4兆美元 美企CEO心理苦但不敢當面痛批

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統川普二進白宮八周以來，據估算已對約1.4兆美元的進口產品加徵關稅。美聯社
美國總統川普二進白宮八周以來，據估算已對約1.4兆美元的進口產品加徵關稅。美聯社

美國總統川普二進白宮八周以來，據估算已對約1.4兆美元的進口產品加徵關稅，引發美國企業與跨國企業叫苦，紛紛警告關稅可能衝擊事業，但卻始終未當著川普的面公開質疑政策，僅私下籌劃對策，包括設立「關稅特別工作小組」、加強囤貨、以及調整供應鏈等。

稅務基金會估算，川普在第一任期對價值3,800億美元的中國大陸進口產品加徵關稅，但在第二任期的頭幾周，就已對約1.4兆美元的加拿大、墨西哥及中國大陸產品加徵關稅，這還沒算入全面性的25%鋼鋁關稅，川普還揚言即將開徵對等關稅，以及要對銅、半導體、木材、汽車等進口產品加徵關稅。

從Stellantis和福斯等汽車製造商、Sandoz集團和禮來等製藥公司、一直到沃爾瑪和和目標百貨等零售商，美國與跨國企業，都正趕忙評估衝擊並研擬對策，許多公司都設立「關稅特別工作小組」。

輪胎製造商米其林執行長孟立國（Florent Menegaux）表示，過去幾十年來全球商務已盤根錯節，使這類政策的結果難以預測，例如一輛在美國組裝的汽車，零組件能跨越國境53次，導致關稅成為物流的噩夢，「在全球化的世界裡，這個機制非常複雜，若你開始施以關稅，要了解潛在後果就變得非常、非常、非常棘手」。

對波音來說，川普對加拿大產品課徵25%關稅，將推升來自加拿大的起落架等零組件成本，更大的憂慮是將難以購得零組件，零售商也面臨供應鏈干擾。

儘管企業界私下眉頭深鎖，卻都未當面向川普提出質疑。在11日於加州舉行的一場農作物會議上，川普揚言提高加拿大鋼鋁稅率到50%，引發與會農業主管、農作物教授與貿易商抱怨，在白宮附近的耶魯大學執行長峰會上，與會者則抱怨、甚至震驚到笑出來。

但幾小時後，在川普參加的美國企業圓桌論壇會議上，這種情緒消失，華爾街日報（WSJ）引述知情人士報導，在與川普的問答時間裡，交流氣氛融洽，企業主管沒有對川普的關稅策略提出任何尖銳的問題，僅示警關稅對各自產業的可能衝擊。

耶魯大學執行長峰會所進行的臨時調查顯示，多數執行長明確表示在情勢顯著惡化時，不會公開批評川普，受訪者在被問到股市要跌多少，才會集體發聲表明立場時，44%表示需要跌20%，22%回應要跌30%。

一些執行長表示，企業界對川普2.0政府的批評比較克制，部分原因是期望川普推動鬆綁管制和減稅的承諾、寄望這些關稅只是暫時的談判籌碼，也有一些執行長認為，相較於公開批評，在閉門會談較能發揮更大的影響力，也擔心公開批評川普，可能招來「出征」，甚至會讓川普更堅定推動關稅。

川普 關稅

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