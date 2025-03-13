紐西蘭把握川普亂局機會！主辦峰會高舉「安全避風港」招牌向外資招手

美國總統川普掀起全球經貿亂局之際，紐西蘭舉行基礎設施投資峰會，高舉「安全避風港」招牌，希望能招睞外資提振經濟。

在動盪時局，紐西蘭都歡迎尋找避風港的投資人，這回也不例外，13日舉行為期兩天的紐西蘭基礎建設投

資高峰會，基建投資巨擘Brookfield資產管理公司、安本（Aberdeen）、中國銀行及麥格理集團（Macquarie）等投資人都將與會。

紐國政府表示，約100個國內外代表團都參加這場峰會，包括澳洲與加拿大退休金基金、日本和南韓工程業者，還有美國、中國大陸及西班牙銀行業者，和多國主權財富基金。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）表示：「在這個更加動盪且充滿挑戰的世界，紐西蘭一直、也將繼續是社會和政治穩定的模範」，「這種聲譽已長期維持，但在充滿挑戰的時期，更加引人注目」，「這個世界充斥現金，正尋找安全避風港與安全報酬」。他說，擁有6兆紐元（3.4兆美元）火力的基金都參加這場峰會。

盧克森領導的中右翼政府希望在2026年大選之前，吸引更多外國直接投資（FDI）以提振成長。紐西蘭正簡化行政程序，加速運輸、能源基建、住房、採礦等重大項目的審核速度，希望對海外投資的審查時間能從過往的好幾個月縮短到15天，同時調整移民政策，鬆綁「黃金簽證」規定，以吸引投資人和勞工。

盧克森沒提到川普或其實施的關稅，但表示自由貿易對紐國經濟繁盛至關重要，「我們向來倡議以規則為基礎的國際秩序，讓像紐西蘭這類小國也能繁榮發展」，「自由貿易在紐西蘭不只是一個理念，還是我們繁榮的基石」。

他也稱讚紐國政局相對穩定，「看到當今世界各種緊張局勢、動盪和衝突時，我認為這使我們變得非常特別，對於任何想要躲避全球風暴的人來說，紐西蘭是一個非常有吸引力的目的地」。

盧克森14個月前上任後，已撤銷前總理雅登的許多招牌政策，包括禁止石油與天然氣探勘，但經濟合作發展組織（OECD）的調查顯示，紐西蘭對FDI的一些規定為OECD最嚴格，例如對外國投資與外資掌控天然資源資產的審查時間長，並形容以一個開放經濟體來說，流入紐國的FDI規模「小」。

在截至去年3月的過去一年，紐國吸引的FDI年比銳減52%至61億紐元，但比2005年的29億紐元增加超過一倍。