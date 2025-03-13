快訊

日本女直播主東京街頭被殺30多刀！嫌犯稱不滿直播賺錢「欠200萬日圓不還」

「川普和馬斯克誰更有權力？」英國論文競賽的時事考題

不認可零和思維 蘇利文：川普政策似指向錯誤方向

川普矢言拿回美國被偷財富 將會回應歐盟反制

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普表示，會回應歐盟對美國關稅的反制。 路透
美國總統川普表示，會回應歐盟對美國關稅的反制。 路透

針對歐盟將對美國課徵鋼鋁關稅採取反制措施，美國總統川普周三（12日）表示，美國將會有所反應，但他沒有具體說明他將採取哪些措施。川普矢言以關稅為手段，拿回美國「被偷走的」的財富。彭博資訊說，全球貿易戰進一步升級的風險又再提高了。

川普周三在白宮被記者問到是否會進行報復，他回答，「我當然會做出回應」，川普還說，歐盟所以會成立，「就是為了占美國便宜」。

美國對外國進口鋼鋁徵收25%關稅周三生效後，立即引發了歐盟和加拿大的反制，並導致其他國家加緊與川普政府就免於被課關稅進行談判。

歐盟執委會對川普最新的貿易進攻做出了到目前為止最強烈的反應，在同一天就採取了「迅速且相稱的反制措施」，宣布要對價值260億歐元（284億美元）的美國進口商品加徵關稅，金額與美國關稅對歐盟產品的影響相當，定在4月1日生效。

歐盟執委會主席范德賴恩在聲明中表示，對於不得不反制「我們深表遺憾」，畢竟「關稅就是課稅，對企業不利，對消費者更沒有好處」。

加拿大也是在周三隨即就公布對美國的反制關稅措施，將對價值約300億加幣（208億美元）的美國進口商品課徵25%關稅，而且紐約時間今（13）日凌晨零時1分起就生效。加拿大財政部長勒布朗亦強調，報復的幅度與美國對加國的新關稅相符。

川普周三對記者說，「其他國家從美國偷走的東西，美國將要大量拿回來」。他強調，「我們就要取回我們的財富，要讓許多離開的企業回來」。

川普 關稅

延伸閱讀

路透民調曝57%不滿川普政策 70%認為關稅害生活成本提高

不認可零和思維 蘇利文：川普政策似指向錯誤方向

白宮口角驚全球 民調：較多美國民眾認為澤倫斯基未對川普不敬

烏克蘭同意停火30天 川普盼普亭也接受

相關新聞

川普矢言拿回美國被偷財富 將會回應歐盟反制

針對歐盟將對美國課徵鋼鋁關稅採取反制措施，美國總統川普周三（12日）表示，美國將會有所反應，但他沒有具體說明他將採取哪些...

捷克高度依賴汽車業出口 美若實施關稅將衝擊經濟

捷克經濟因高度依賴汽車產業出口，加上與德國汽車業緊密整合，因此國際信評機指出，美國政府若對歐洲商品加徵關稅，捷克將受到嚴...

白宮稱日本課美國米700%關稅！林芳正這樣回應

白宮發言人李威特聲稱日本對美國稻米課徵700%關稅。對此，日本官房長官林芳正12日表示，「透過最低進口量機制進口的稻米，...

川普關稅政策搖擺 民調：企業和民眾都不滿

美國有線電視新聞網（CNN）12日公布最新民調，結果顯示有逾6成民眾不滿美國總統川普的關稅政策；總裁雜誌（Chief E...

「百分之七百」 白宮轟日本稻米關稅高

美國未來幾周將實施對等關稅，川普政府砲轟日本居高不下的稻米關稅，聲稱稅率達到「百分之七百」，暗示日本和稻米可能會成為川普...

280億美元商品 歐盟推反制關稅

美國川普政府十二日正式將所有進口鋼鋁的關稅提高至百分之廿五，歐盟同日宣布反制措施，並表示將於四月一日生效。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。