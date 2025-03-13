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捷克高度依賴汽車業出口 美若實施關稅將衝擊經濟

中央社／ 記者劉郁葶布拉格12日專電

捷克經濟因高度依賴汽車產業出口，加上與德國汽車業緊密整合，因此國際信評機指出，美國政府若對歐洲商品加徵關稅，捷克將受到嚴重影響，中歐地區的經濟成長也將減少0.5個百分點。

美國總統川普（Donald Trump）日前揚言，將於4月初徵收對等關稅，主要針對被視為阻礙美國貿易的政策，並鎖定包括歐洲汽車在內的特定商品。

據國際信評機構標普全球（S&P Global）的報告顯示，若美國對歐盟進口商品徵收25%的關稅，捷克經濟將受到嚴重影響。

儘管中歐與美國的直接貿易往來相對有限，但資本經濟經濟學家法爾（Nicholas Farr）預測，這項關稅政策可能導致中歐地區國內生產毛額（GDP）成長減少0.5個百分點。

根據歐盟統計局（Eurostat）數據，出口占捷克經濟總體的69%。此外，捷克對德國的機械與運輸設備出口占其總出口額的10%以上，因捷、德汽車業的深度整合，關稅的影響將尤為嚴重。

標普報告指出，自從2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，捷克等中歐國家通膨仍居高不下，加上原本的財政壓力，關稅帶來的經濟衝擊可能會加劇中歐的財政赤字。

據分析，波蘭擁有較大的內需市場，且可受益於歐盟復甦基金，能抵禦關稅部分影響；然而，捷克以出口為導向的小型經濟體，則面臨更高的風險。

除了直接的出口損失，捷克還可能面臨其他挑戰。上個月，投資公司Natland Investment Group的首席經濟專家巴頓（Petr Bartoň）表示，川普的關稅政策將間接推高歐洲的能源成本。

由於美國對歐盟施加壓力，要求購買更多美國的石油和天然氣，這使得能源價格上漲，因過去歐洲國家通常會從加拿大進口能源。

此外，美國對中國商品加徵關稅，可能促使中國商品轉向歐洲市場，使捷克企業面臨更激烈的競爭。雖然捷克消費者可能因價格下跌受益，但捷克本土的紡織與電子製造商將受到打擊，恐導致工資縮減或企業倒閉。

川普 關稅

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