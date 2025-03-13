快訊

日本女直播主東京街頭被殺30多刀！嫌犯稱不滿直播賺錢「欠200萬日圓不還」

「川普和馬斯克誰更有權力？」英國論文競賽的時事考題

不認可零和思維 蘇利文：川普政策似指向錯誤方向

聽新聞
0:00 / 0:00

白宮稱日本課美國米700%關稅！林芳正這樣回應

中央社／ 東京13日專電
日本稻米示意圖。路透
日本稻米示意圖。路透

白宮發言人李威特聲稱日本對美國稻米課徵700%關稅。對此，日本官房長官林芳正12日表示，「透過最低進口量機制進口的稻米，關稅免稅」。日本有人指出，李威特可能是拿20年前的資料在指控日本。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）11日抨擊日本對美國稻米徵收700%關稅，強調川普政府推動「對等關稅」政策，以確保公平貿易。

對此，林芳正昨天在記者會上表示，「有關稻米，以國家貿易透過最低進口量（Minimum Access，MA）機制進口的稻米，關稅是免稅的。其他一般的進口，則是平均每公斤課341日圓（約新台幣77元）的關稅」。

對於李威特的發言，林芳正說：「暫不做評論，不管如何，希望能和美方做好溝通。」

日本讀賣新聞報導，白宮新聞秘書李威特抨擊日本對美國稻米徵收700%關稅，但並沒出示這個具體數字的根據從何而來。

美國總統川普政府計劃向全球國家徵收「對等關稅」，最快4月2日上路，美國將對於來自高關稅的貿易對手國及地區的進口品課以同水準的關稅，日本也可能成為對象。

報導說，實際上，日本從美國進口主食用稻米價格的關稅率低於700%，有日本專家指出李威特的主張不正確。

農林水產省（相當於農業部）2005年在交涉世界貿易組織（WTO）貿易自由化之際，以當時稻米的國際行情等為基礎，換算關稅率為「778%」，有看法指出，「李威特的發言可能是當時的關稅率」。

日本經濟新聞報導，日本農林水產省2013年考慮到海內外稻米價差的縮小，將實質關稅率修正為280%。最近的實質關稅率以單純計算約400%多。

日本對進口米課以高關稅，但設有最低進口量（MA）機制，每年一定數量的話，可免稅出口到日本。最低進口量（MA）機制是根據貿易自由化協商「關稅暨貿易總協定（GATT）烏拉圭回合談判」所達成的協議，於1995年實施的機制。主要是日本被美國要求開放市場。

川普 關稅

延伸閱讀

科技股領軍標普500反彈 通膨冷卻緩和關稅引發的不安

白宮口角驚全球 民調：較多美國民眾認為澤倫斯基未對川普不敬

川普祭鋼鋁關稅 墨西哥按兵不動、加拿大將報復

美國怕了？加國也對美商品課25%關稅 美商務部長：將試圖緩和緊張關係

相關新聞

川普矢言拿回美國被偷財富 將會回應歐盟反制

針對歐盟將對美國課徵鋼鋁關稅採取反制措施，美國總統川普周三（12日）表示，美國將會有所反應，但他沒有具體說明他將採取哪些...

捷克高度依賴汽車業出口 美若實施關稅將衝擊經濟

捷克經濟因高度依賴汽車產業出口，加上與德國汽車業緊密整合，因此國際信評機指出，美國政府若對歐洲商品加徵關稅，捷克將受到嚴...

白宮稱日本課美國米700%關稅！林芳正這樣回應

白宮發言人李威特聲稱日本對美國稻米課徵700%關稅。對此，日本官房長官林芳正12日表示，「透過最低進口量機制進口的稻米，...

川普關稅政策搖擺 民調：企業和民眾都不滿

美國有線電視新聞網（CNN）12日公布最新民調，結果顯示有逾6成民眾不滿美國總統川普的關稅政策；總裁雜誌（Chief E...

「百分之七百」 白宮轟日本稻米關稅高

美國未來幾周將實施對等關稅，川普政府砲轟日本居高不下的稻米關稅，聲稱稅率達到「百分之七百」，暗示日本和稻米可能會成為川普...

280億美元商品 歐盟推反制關稅

美國川普政府十二日正式將所有進口鋼鋁的關稅提高至百分之廿五，歐盟同日宣布反制措施，並表示將於四月一日生效。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。