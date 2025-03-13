白宮稱日本課美國米700%關稅！林芳正這樣回應

白宮發言人李威特聲稱日本對美國稻米課徵700%關稅。對此，日本官房長官林芳正12日表示，「透過最低進口量機制進口的稻米，關稅免稅」。日本有人指出，李威特可能是拿20年前的資料在指控日本。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）11日抨擊日本對美國稻米徵收700%關稅，強調川普政府推動「對等關稅」政策，以確保公平貿易。

對此，林芳正昨天在記者會上表示，「有關稻米，以國家貿易透過最低進口量（Minimum Access，MA）機制進口的稻米，關稅是免稅的。其他一般的進口，則是平均每公斤課341日圓（約新台幣77元）的關稅」。

對於李威特的發言，林芳正說：「暫不做評論，不管如何，希望能和美方做好溝通。」

日本讀賣新聞報導，白宮新聞秘書李威特抨擊日本對美國稻米徵收700%關稅，但並沒出示這個具體數字的根據從何而來。

美國總統川普政府計劃向全球國家徵收「對等關稅」，最快4月2日上路，美國將對於來自高關稅的貿易對手國及地區的進口品課以同水準的關稅，日本也可能成為對象。

報導說，實際上，日本從美國進口主食用稻米價格的關稅率低於700%，有日本專家指出李威特的主張不正確。

農林水產省（相當於農業部）2005年在交涉世界貿易組織（WTO）貿易自由化之際，以當時稻米的國際行情等為基礎，換算關稅率為「778%」，有看法指出，「李威特的發言可能是當時的關稅率」。

日本經濟新聞報導，日本農林水產省2013年考慮到海內外稻米價差的縮小，將實質關稅率修正為280%。最近的實質關稅率以單純計算約400%多。

日本對進口米課以高關稅，但設有最低進口量（MA）機制，每年一定數量的話，可免稅出口到日本。最低進口量（MA）機制是根據貿易自由化協商「關稅暨貿易總協定（GATT）烏拉圭回合談判」所達成的協議，於1995年實施的機制。主要是日本被美國要求開放市場。