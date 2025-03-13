川普關稅政策搖擺 民調：企業和民眾都不滿

美國有線電視新聞網（CNN）12日公布最新民調，結果顯示有逾6成民眾不滿美國總統川普的關稅政策；總裁雜誌（Chief Executive）日前也做出調查，在超過220位企業總裁中，有近8成認為川普的關稅政策將造成長、短期的負面影響。

CNN委託民調機構SSRS完成的最新民調指出，有54%的民眾對川普上任後的表現表達不滿，有45%的民眾則對川普的表現表達認同。

民調結果也顯示，有56%的民眾不滿川普的經濟施政，尤其有61％的民眾不認同川普的關稅政策，僅有39%的民眾支持川普實施關稅。

這項調查是在3月6日至9日間進行，針對抽樣選出全國1206名18歲以上成年人完成調查，統計誤差在正負3.3%以下。

此外，總裁雜誌10日也發布「執行長信心指數」（CEO Confidence Index），訪問逾220位企業主管，結果顯示企業主管因關稅政策的不確定性，整體對市場的信心在3月分嚴重下滑。

總裁雜誌報導表示，企業主管對接下來1年的展望大幅下降，從今年1月的6.93跌至3月的4.99，並指出，這是自2012年11月以來最低的分數。

數據顯示，有48％的企業主管預期接下來半年內將出現經濟衰退的情況，其中有9％認為是嚴重的經濟衰退，有39%認為，將出現緩和的經濟衰退，或預期經濟成長減緩。

至於是否預期美國對加拿大、墨西哥和中國大陸徵收關稅，可能對產業造成影響？有76%的企業主管認為，可能造成長期或短期的負面影響，僅有10%的企業主管認為有正面的影響。

在76%認為關稅恐產生負面影響的企業主管中，有38%認為影響是短期的，另外38%的企業主管則認為影響會是長期、持續性的。

對於川普上任後的種種施政措施，數據顯示有56%的企業主管變得更為悲觀。

數據並指出，有64％的企業主管已經，或計畫為他們的產品漲價，也有63%的企業主管表示，他們的供應商已經漲價，或預先告知他們今年有漲價的計畫。