川普關稅政策掀憂 小摩：今年美國經濟衰退機率達40%
摩根大通首席經濟學家今天表示，如果美國政府破壞了外界對該國治理的信任，今年美國經濟衰退機率恐達40%左右，而且美國作為投資目的地的地位恐受到長久傷害。
路透社報導，摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.俗稱小摩）首席全球經濟學家凱斯曼（BruceKasman）今天在新加坡告訴記者：「我們現在對美國經濟的擔憂加劇。」
凱斯曼指出，他仍未修改任何預估，但他將今年美國經濟衰退風險的可能性調高至40%左右。這高於他年初預估的大約30%可能性。
他還說，如果美國總統川普（Donald Trump）揚言從4月起徵收的對等關稅確實生效，那麼美國經濟衰退風險將升至約50%以上。
凱斯曼提及：「如果我們繼續沿著這條更具破壞性、對企業不友善的政策走下去，我認為經濟衰退的風險將會提高。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言