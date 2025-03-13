「百分之七百」 白宮轟日本稻米關稅高

美國未來幾周將實施對等關稅，川普政府砲轟日本居高不下的稻米關稅，聲稱稅率達到「百分之七百」，暗示日本和稻米可能會成為川普關稅戰最新目標。

彭博社報導，白宮發言人李維特十一日在記者會上，拿出一張顯示各國關稅圖表說，「看看日本，對稻米課徵百分之七百關稅」。這張圖表也顯示日本對美國牛肉與乳製品課關稅。

在這場主要聚焦於指控加拿大課徵不公平關稅的記者會上，她說，「川普總統信仰對等，他最終要求的就是公平且平衡的貿易行為」。

日本內閣官房長官林芳正十二日表示，「我們會避免評論美國官員的每一則發言，我們將繼續和美國同僚溝通」。

日本目前並未對透過國家管理貿易機制所進口的稻米課稅，但該機制的上限數量為七十七萬噸，透過非政府機制進口的稻米，每公斤會被收取三四一日圓（約台幣七十六元）。

日本農林水產省官員表示，當局未正式發布百分之七百的關稅稅率數字，不過一份日期標為二○一五年政府文件，把過多稻米進口的關稅稅率訂為百分之七七八，附註補充這個數字是根據一九九九至二○○一年米價計算而得。

日本政策研究大學院大學關稅專家川崎研一說，日本課徵美國稻米關稅約百分之二○四。