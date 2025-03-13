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「百分之七百」 白宮轟日本稻米關稅高

聯合報／ 編譯簡國帆／綜合報導
川普政府砲轟日本居高不下的稻米關稅，聲稱稅率達到「700%」。美聯社
川普政府砲轟日本居高不下的稻米關稅，聲稱稅率達到「700%」。美聯社

美國未來幾周將實施對等關稅川普政府砲轟日本居高不下的稻米關稅，聲稱稅率達到「百分之七百」，暗示日本和稻米可能會成為川普關稅戰最新目標。

彭博社報導，白宮發言人李維特十一日在記者會上，拿出一張顯示各國關稅圖表說，「看看日本，對稻米課徵百分之七百關稅」。這張圖表也顯示日本對美國牛肉與乳製品課關稅。

在這場主要聚焦於指控加拿大課徵不公平關稅的記者會上，她說，「川普總統信仰對等，他最終要求的就是公平且平衡的貿易行為」。

日本內閣官房長官林芳正十二日表示，「我們會避免評論美國官員的每一則發言，我們將繼續和美國同僚溝通」。

日本目前並未對透過國家管理貿易機制所進口的稻米課稅，但該機制的上限數量為七十七萬噸，透過非政府機制進口的稻米，每公斤會被收取三四一日圓（約台幣七十六元）。

日本農林水產省官員表示，當局未正式發布百分之七百的關稅稅率數字，不過一份日期標為二○一五年政府文件，把過多稻米進口的關稅稅率訂為百分之七七八，附註補充這個數字是根據一九九九至二○○一年米價計算而得。

日本政策研究大學院大學關稅專家川崎研一說，日本課徵美國稻米關稅約百分之二○四。

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