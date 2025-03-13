280億美元商品 歐盟推反制關稅

美國川普政府十二日正式將所有進口鋼鋁的關稅提高至百分之廿五，歐盟同日宣布反制措施，並表示將於四月一日生效。

美國鋼鋁關稅估計將衝擊歐盟出口產品價值二百八十億美元。歐盟執委會主席范德賴恩聲明表示：「由於美國正實施價值二百八十億美元的關稅，我們將以價值二百六十億歐元（約二百八十億美元）的反制措施來回應。」

歐盟執委會代表廿七個成員國管理貿易與商業衝突。范德賴恩表示，「我們將永遠保持開放的談判態度。我們堅信，在這個充滿地緣政治和經濟不確定的世界，用關稅加重經濟負擔不符合我們的共同利益」。

歐盟委員會表示，反制美國的品項除了鋼鋁製品，還包括紡織品、皮革製品、家電、家用工具、塑膠和木材。此外，農產品也會受影響，包括家禽、牛肉、部分海產、堅果、蛋、糖和蔬菜。

根據執委會說明文件，第一階段將在四月一日恢復在川普第一任期間，歐盟針對當時美國鋼鋁稅的反制關稅。二○一八年川普祭出鋼鋁關稅百分之十，歐盟對美進口價值廿八億歐元的產品採取反制關稅並立即生效，該措施後來在拜登上任美國總統後暫停。

當時歐盟反制關稅原本還有第二波，但未及實施，這次歐盟不但恢復當年暫停的反制關稅，也將落實該項價值卅六億歐元產品的反制關稅。

歐盟還將在四月中祭出第二階段反制關稅，以使反制金額與美國這次鋼鋁關稅對應。