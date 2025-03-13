加國報復課美貨25%關稅 雙方爆關稅混戰

美國和加拿大爆發關稅混戰，加拿大財政部長勒布朗十二日宣布針對美國川普政府的鋼鋁關稅採取報復行動，十四日起對二九八億美元的美國商品加徵百分之廿五關稅。

勒布朗表示，這項關稅將針對價值八十八億美元的美國鋼鐵產品、價值廿億美元的鋁產品以及其他美國進口產品，包括電腦和體育設備。他指控美國政府將「破壞和混亂」帶進貿易夥伴關係中，提高加拿大和美國家庭的日常用品成本。

美國對進口鋼鋁加徵百分之廿五關稅十二日起生效，引發加拿大報復，貿易戰急遽升高。勒布朗說，如果美國再加徵關稅，加拿大將採取進一步報復。

美加關稅戰十一日曾出現戲劇性轉折，美國總統川普原擬向加拿大出口到美國的鋼鐵和鋁加徵百分之廿五關稅，旋即在下午收手；加拿大安大略省原本要向輸美電力課徵百分之廿五附加費，也突然喊停。

但川普政府針對所有進口美國的鋼鐵和鋁徵收百分之廿五關稅，十二日正式生效。加拿大是美國鋼鐵第一大供應國，受鋼鋁關稅影響最大，因此報復。

關稅戰不確定因素已明顯影響美國股市，華爾街人士表示，投資人厭倦當下關稅反反覆覆情形。

川普十一日在社群媒體表示，針對安大略省徵收百分之廿五的電力附加費，他已要求商務部長再向加拿大出口到美國的鋼鐵和鋁加徵百分之廿五的關稅，讓關稅額度達到百分之五十。這項關稅原本預計十二日實施，後來取消。

川普指控加拿大是關稅最高的國家之一，並要求加拿大立即取消反美國農民的關稅，指加拿大向美國乳製品徵收百分之二百五十至百分之三百九十關稅。

川普並表示，加拿大若不取消其他過分的長期關稅，他預計在四月二日大幅提高進口汽車關稅，預料將永久關閉加拿大汽車產業。

白宮新聞秘書李維特十一日說，川普發言是針對安大略省的決定做出反擊。有媒體問及美國是否依然認定加拿大為緊密盟友？李維特說，加拿大是美國的鄰居、美國的夥伴，也一直是美國盟友；不過，李維特也說，加拿大現在可能正成為美國的競爭者。

美加矛盾至十一日下午出現轉折，有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，福特同意與盧特尼克在十三日見面，重新談判美墨加協定，安大略省也同意暫緩百分之廿五的電力附加費。