美對進口鋼鋁課25%關稅生效 點燃全球貿易戰

經濟日報／ 編譯劉忠勇葉亭均／綜合外電
美國鋼鋁關稅於3月12日生效。 路透
美國鋼鋁關稅於3月12日生效。 路透

美國對進口鋼鋁全面課徵25%關稅計畫如期於12日生效，歐盟旋即祭出報復措施，將對逾280億美元的美國產品加徵關稅。美國鋼鋁關稅勢將點燃全球新一場貿易戰，尤其是已因供應過剩低迷的鋼市，各國將在尋求出口市場之餘，也加強保護本國業者。

美國25%鋼鋁關稅措施適用全世界，包含南韓、台灣、日本等亞洲生產國，連先前爭取到美國總統川普考慮豁免的澳洲，也未能倖免。澳洲總理艾班尼斯表示，將幫助鋼鋁產業分散出口，但不會以對等措施報復。

這波貿易壁壘是2015-2016年以來最全面的一次，勢將推升從汽車製造到基礎建設等產業的成本，衝擊依賴鋼鐵的產業，甚至導致產業重組與就業流失。而且美國這次是全面性措施，影響範圍更廣。

迄今以歐盟反應最強烈，12日宣布4月1日起恢復實施先前已暫停的2018與2020年反制措施，包括對牛仔褲和哈雷機車等價值45億歐元的美國產品，課徵50%關稅，4月13日起進一步對價值180億美元的美國產品課徵關稅，包括化妝品、服飾、木材、黃豆、雞肉、牛肉及其他農產品，且可能再納入其他價值35億歐元的產品。

川普 關稅

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