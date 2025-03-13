美對進口鋼鋁課25%關稅生效 點燃全球貿易戰
美國對進口鋼鋁全面課徵25%關稅計畫如期於12日生效，歐盟旋即祭出報復措施，將對逾280億美元的美國產品加徵關稅。美國鋼鋁關稅勢將點燃全球新一場貿易戰，尤其是已因供應過剩低迷的鋼市，各國將在尋求出口市場之餘，也加強保護本國業者。
美國25%鋼鋁關稅措施適用全世界，包含南韓、台灣、日本等亞洲生產國，連先前爭取到美國總統川普考慮豁免的澳洲，也未能倖免。澳洲總理艾班尼斯表示，將幫助鋼鋁產業分散出口，但不會以對等措施報復。
這波貿易壁壘是2015-2016年以來最全面的一次，勢將推升從汽車製造到基礎建設等產業的成本，衝擊依賴鋼鐵的產業，甚至導致產業重組與就業流失。而且美國這次是全面性措施，影響範圍更廣。
迄今以歐盟反應最強烈，12日宣布4月1日起恢復實施先前已暫停的2018與2020年反制措施，包括對牛仔褲和哈雷機車等價值45億歐元的美國產品，課徵50%關稅，4月13日起進一步對價值180億美元的美國產品課徵關稅，包括化妝品、服飾、木材、黃豆、雞肉、牛肉及其他農產品，且可能再納入其他價值35億歐元的產品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言