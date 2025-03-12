美國向全球徵收鋼鋁25%關稅 英國不放棄爭取豁免

美國向全球徵收高達25%的鋼、鋁進口關稅，今天生效實施。英國政府今天對此表示失望，但仍尋求盡速與美方簽署較廣泛的經濟協定，以排除美方施加的額外關稅。

商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）發表聲明指出，英國專注於務實對策，且正在與美方就簽署一項更廣泛的雙邊經濟協定加緊腳步協商，以排除額外關稅、造福英國企業與經濟。他本人將持續與美方進行密切、具成效的互動，以保衛英國的商業利益。

不過，雷諾茲也透露，英國將考慮「所有可能的」行動方案，並會為了國家利益「毫不猶豫作出回應」。

對鋼、鋁加徵的進口關稅是美國總統川普（DonaldTrump）今年1月重返白宮、展開第二任期以來，首度對所有國家地區一體適用徵收的關稅、沒有例外。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）2月底訪問華府與川普會談期間，經貿關係和關稅是其中兩項重要議題。在會後聯合記者會，川普曾提及，他認為英美「挺快」（rather quickly）就能達成一項「真正的貿易協議」，且美方將因此不需對英方加徵關稅。川普當時的發言讓英方暫時有條件「審慎樂觀」。

不過，在此之前即有英國官員向媒體透露，英方已預擬各項可能的應變措施，包括必要時對美方展開反制，且可能的反制方式已有過往經驗可參考。

英國鋼鐵業在2018年川普第一任期（2017–2021年）內也曾遭加徵關稅，當時英國政府即採取反制措施。

雷諾茲今天說，英國政府依然「堅定支持」本國產業，正與受影響的企業合作解決問題。雷諾茲支持企業向英國貿易救濟局（Trade Remedies Authority）提出申請，以檢視可能有必要採取的進一步措施，以保護英國的生產廠商。

英國鋼鐵公會（UK Steel）表示，美方此次「主要是針對盟友」加徵鋼製品進口關稅，因為多數其他產鋼國家在此之前已遭徵稅率達25%的關稅。

此外，美方忽略一個趨勢：與2018年川普首次對進口鋼開鍘前相較，英國在2024年對美國的鋼出口額不增反減，6年來下滑14%。

UK Steel執行長史戴斯（Gareth Stace）說，川普重擊自由貿易、對國際貿易流動造成巨大的扭曲效應。英國鋼鐵不僅未對美國的國家安全構成威脅，更服務美國的關鍵產業（例如航太業），且其中有許多產品沒有美國本土供應源。

史戴斯指出，英美需合作應對其他國家地區鋼鐵生產過剩，以及不公平貿易行為、有害的出口移轉和傾銷等問題，而不是盟友之間爭執不下。

根據UK Steel的資料，亞洲和中東地區的鋼鐵產能擴張速度驚人，且多數有國家資金挹注，產能擴張情形也不符合當地國內需求趨勢。隨著中國等關鍵市場的鋼鐵需求走弱，供應過剩問題加劇，其他市場也連帶受影響。

英國總工會（GMB）今天指出，受天候不佳影響，目前大西洋水域仍有相關製品在運往美國途中，因為航程延宕可能遭施加預期之外的關稅。

GMB提到，英國必須密切關注歐盟對美方關稅措施的回應，因為歐盟的回應可能進一步加劇英國相關產業面臨的壓力。

GMB表示，工會目前仍對事情最終將有「符合常識的結果」（a common sense outcome）抱以期望。