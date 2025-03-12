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以牙還牙！川普鋼鋁關稅生效 歐盟祭260億歐元反制措施
美國川普政府12日正式將所有進口鋼鋁的關稅提高至25%，歐盟同日宣布反制措施，並表示將於4月1日生效。
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）聲明表示：「由於美國正實施價值280億美元的關稅，我們將以價值260億歐元（約合280億美元）的反制措施來回應。」
歐盟執委會代表27個成員國管理貿易與商業衝突。范德賴恩表示，「我們將永遠保持開放的談判態度。我們堅信，在這個充滿地緣政治和經濟不確定的世界，用關稅加重經濟負擔不符合我們的共同利益」。
歐盟委員會表示，反制美國的品項除了鋼鋁製品，還包括紡織品、皮革製品、家電、家用工具、塑膠和木材。此外，農產品也會受影響，包括家禽、牛肉、部分海產、堅果、蛋、糖和蔬菜。
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