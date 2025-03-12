快訊

聯電最新紀念品出爐！ 想領取最晚3月26日前買進

金秀賢追討7億！金賽綸手腕都是傷！鄰居：常在樓梯哭

UNIQLO外套合身直接穿走 店員攔下竊賊女友因「這句話」放人卻被騙

聽新聞
0:00 / 0:00

以牙還牙！川普鋼鋁關稅生效 歐盟祭260億歐元反制措施

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國川普政府12日正式將所有進口鋼鋁的關稅提高至25%，歐盟同日宣布反制措施，並表示將於4月1日生效。圖為歐盟執委會主席范德賴恩。法新社
美國川普政府12日正式將所有進口鋼鋁的關稅提高至25%，歐盟同日宣布反制措施，並表示將於4月1日生效。圖為歐盟執委會主席范德賴恩。法新社

美國川普政府12日正式將所有進口鋼鋁的關稅提高至25%，歐盟同日宣布反制措施，並表示將於4月1日生效。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）聲明表示：「由於美國正實施價值280億美元的關稅，我們將以價值260億歐元（約合280億美元）的反制措施來回應。」

歐盟執委會代表27個成員國管理貿易與商業衝突。范德賴恩表示，「我們將永遠保持開放的談判態度。我們堅信，在這個充滿地緣政治和經濟不確定的世界，用關稅加重經濟負擔不符合我們的共同利益」。

歐盟委員會表示，反制美國的品項除了鋼鋁製品，還包括紡織品、皮革製品、家電、家用工具、塑膠和木材。此外，農產品也會受影響，包括家禽、牛肉、部分海產、堅果、蛋、糖和蔬菜。

川普 關稅

延伸閱讀

教育部調查曾反猶太示威60大學 川普：把麻煩製造者趕出美國

NASA解僱首席科學家等23人 預計將擴大裁員

川普政府再調整對台海兩岸關係

川普公布多名駐外大使名單 前駐泰大使任亞太助卿

相關新聞

以牙還牙！川普鋼鋁關稅生效 歐盟祭260億歐元反制措施

美國川普政府12日正式將所有進口鋼鋁的關稅提高至25%，歐盟同日宣布反制措施，並表示將於4月1日生效。

歐盟反制美國25%鋼鋁關稅 瞄準280億美元的美國出口產品

在美國對進口鋼鋁課徵25%關稅的措施生效後，歐盟推出「迅捷而等比例的反制措施」，將對價值上看260億歐元（283.3億美...

川普下個關稅戰目標鎖定了？白宮砲轟日本稻米關稅

在美國未來幾周即將實施對等關稅之際，川普政府砲轟日本居高不下的稻米關稅，聲稱稅率達到「700%」，暗示日本和稻米可能會成...

未獲美國鋼鋁關稅豁免 澳洲總理：不會採取對等措施

美國總統川普對所有進口鋼鐵和鋁徵收25%關稅，無一例外或豁免後，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天...

川普點燃全球鋼鐵市場烽火 各國群起圍堵大陸過剩鋼品

美國總統川普對進口鋼鐵全面祭出25%關稅，將於台北時間今天中午生效，而在全球各國，其他國家也紛紛加強對本國業者保護措施，...

川普向企業百大CEO講話：新關稅可能高於25%

美國總統川普周二會見美國大企業執行長，除為他的關稅政策辯護外，還表示還可能進一步調高關稅。與會多位企業領袖眼睜睜看著自家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。