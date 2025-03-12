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歐盟反制美國25%鋼鋁關稅 瞄準280億美元的美國出口產品

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
歐盟將對價值上看260億歐元（283.3億美元）的美國產品加徵關稅。美聯社
歐盟將對價值上看260億歐元（283.3億美元）的美國產品加徵關稅。美聯社

在美國對進口鋼鋁課徵25%關稅的措施生效後，歐盟推出「迅捷而等比例的反制措施」，將對價值上看260億歐元（283.3億美元）的美國產品加徵關稅。

歐盟表示，將讓2018年與2020年、但已暫停實施的現有對美國反制措施，於4月1日起恢復實施，歐盟也將研擬新的反制措施方案，以因應美國鋼鋁關稅對歐盟逾180億歐元出口的影響。

歐盟執委會表示，「因此整體而言，歐盟反制措施將針對價值上看260億歐元的美國出口產品，符合美國關稅的經濟範疇」，但將持續對協商抱持開放態度。

川普 關稅

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