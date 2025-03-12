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川普下個關稅戰目標鎖定了？白宮砲轟日本稻米關稅

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
川普政府砲轟日本居高不下的稻米關稅，聲稱稅率達到「700%」。美聯社
川普政府砲轟日本居高不下的稻米關稅，聲稱稅率達到「700%」。美聯社

在美國未來幾周即將實施對等關稅之際，川普政府砲轟日本居高不下的稻米關稅，聲稱稅率達到「700%」，暗示日本和稻米可能會成為川普關稅戰的最新目標。

彭博資訊報導，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）11日在記者會上，呈現一張顯示各國關稅稅率的圖表時說：「看看日本，對稻米課徵700%關稅」。這張圖表也顯示日本對來自美國的牛肉與乳製品課徵關稅。

在這場主要聚焦於指控加拿大對美國產品課徵不公平關稅的記者會上，她說，「川普總統信仰對等」，「她最後所要求的，就是公平且平衡的貿易行為」。

美國對鋼鋁進口課徵25%關稅的計畫已在12日實施，也正準備4月2日公布對等關稅計畫，並提議同日對外國汽車進口課徵25%關稅。日本等關鍵的美國貿易夥伴都已派遣官員前往華府，尋求避免成為關稅直接標靶之道。

日本內閣官房長官林芳正12日則表示，「我們會避免評論美國官員的每一則發言，我們將繼續和美國同僚溝通」。

日本目前並未對透過國家管理貿易機制所進口的稻米課稅，但該機制的上限數量為77萬噸，透過非政府機制進口的稻米，每公斤會被收取341日圓（2.3031美元）。日本財務省數據顯示，日本2022年度透過政府機制進口67.5萬噸稻米，透過民間貿易輸入773噸稻米。

日本農林水產省官員表示，當局並未正式發布700%的關稅稅率數字，政府不會以百分比發布關稅稅率，不過一份日期標為2015年政府文件，把過多稻米進口的關稅稅率訂為778%，附註補充這個數字是根據1999-2001年的米價計算而得。

日本政策研究大學院大學研究日本關稅的川崎研一指出，日本對美國稻米課徵的關稅約為204%。

川普 關稅

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