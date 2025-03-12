未獲美國鋼鋁關稅豁免 澳洲總理：不會採取對等措施

美國總統川普對所有進口鋼鐵和鋁徵收25%關稅，無一例外或豁免後，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，澳洲不會對美國徵收對等關稅。

路透社報導，川普2月曾表示，考慮到美國對澳洲的年度貿易順差，他將「慎重考慮」是否對澳洲豁免關稅。

然而，白宮昨天宣布，對所有輸美的鋼鋁徵收25%關稅的措施將於今天生效，不會有豁免。

艾班尼斯表示，川普政府的決定「完全不合理…違背了兩國長久友誼的精神，也與我們經濟夥伴關係利益有著根本上的矛盾」。

但他表示，對美國徵收對等關稅只會推升澳洲消費者物價，並加劇通貨膨脹。

艾班尼斯對記者說：「關稅和日增的貿易緊張是自傷經濟的一種形式，也是成長放緩和通膨上升的原因，最終由消費者承擔。」

川普在第一個總統任期時，曾在鋼鋁關稅上給予澳洲豁免待遇。

艾班尼斯今天表示，他將繼續向美國政府遊說爭取豁免。他表示已要求與川普通話，但不會前往美國與川普面對面。

他說：「我會在這裡處理澳洲的利益。」