川普點燃全球鋼鐵市場烽火 各國群起圍堵大陸過剩鋼品

美國總統川普對進口鋼鐵全面祭出25%關稅，將於台北時間今天中午生效，而在全球各國，其他國家也紛紛加強對本國業者保護措施，圍堵自中國大陸湧進的鋼品。

全球鋼鐵市場烽火四起，各國政府相繼採取措施阻擋鋼鐵進口。南韓與越南已築起貿易防線，歐盟則強化進口保護機制，拉丁美洲鋼鐵業者則爭取更多保護。這場貿易戰的主要目標予頭多指向中國大陸，這個全球最大鋼鐵生產國去年出口量接近歷史新高。

然而，鋼鐵業者面臨的風險在於，川普的關稅政策可能加劇市場供應過剩，使鋼鐵廠和各國政府在需求疲弱之時承受更大壓力。

Kallanish Commodities分析師 Tomas Gutierrez說：「若美國設置貿易壁壘，部分鋼鐵將轉向其他市場，至少短期內是如此。」「會有更多鋼廠尋找替代市場。」

川普政府對所有進口鋼鋁課徵25%關稅的新政策周三正式生效，細節尚不明朗，但此次措施延續了川普第一任期內的貿易保護政策，不僅取消對多國的豁免，還擴大適用範圍，涵蓋更多產品類別。

這波貿易壁壘是自2015至2016年以來最全面的一次，勢必推升從汽車製造到基礎建設等產業的成本，進一步衝擊依賴鋼鐵的產業，甚至導致產業重組與就業流失。與以往針對特定國家或產品的關稅不同，此次政策採取全面性措施，影響範圍更廣，對全球主要貿易流向造成更大衝擊。

鋼鐵業者擔心，川普新關稅將使中國大陸在內地區更多過剩供貨轉向全球市場，加劇原本已經低迷的產業困境。

歐洲鋼鐵業對此尤為憂心。歐洲鋼鐵協會（Eurofer）數據顯示，在川普第一任期實施鋼鐵關稅後，每三噸未能進入美國市場的鋼材中，就有兩噸流向歐洲，加重當地市場壓力。

大陸過剩鋼品流竄亞洲

川普全面開徵鋼鐵關稅首要對付的即是中國大陸。他主張，北京的鋼鐵產能過剩，導致產品湧入其他國家，而這些國家為了消化過剩鋼鐵，轉而增加對美國的出口。他特別點名巴西、墨西哥與阿根廷就是禍首。此外，川普也指責其他國家未能採取足夠措施遏制中國大陸的鋼鐵產能過剩，導致美國市場承受更大壓力。

中國大陸鋼鐵出口激增，已引發貿易夥伴抵制，如今各國擔憂會被迫進一步強化貿易保護措施。

越南與南韓是中國大陸鋼鐵的兩大買家，也是主要出口國，已對熱軋鋼卷加徵關稅。熱軋鋼卷是全球鋼鐵市場的重要產品，國際貿易量極大。台灣周一也宣布對中國大陸鋼鐵啟動反傾銷調查。

泰國鋼鐵業者也警告，當地市場將面臨更嚴峻挑戰。泰國金屬管材與冷軋鋼協會會長Petrung Maesincee表示，就算政府已對中國大陸鋼品祭出反傾銷措施，但中國大陸鋼品湧入市場，本地生產商經營環境會更加艱難。

他說：「另一個令人擔憂的問題是，對其他國家鋼品加徵關稅，可能促使不只是中國，連其他國家也將鋼品傾銷至泰國市場。」「我們已明顯看到來自越南的鋼鐵產品數量激增。」

據上海有色網估計，截至2月底，捲入反傾銷調查的中國大陸鋼鐵累計已超過3,000萬噸，占去年鋼鐵出口總量的1/4以上。

Kallanish分析師 Gutierrez表示，中國大陸過去曾透過調整產品類型或開拓新市場來因應出口受限的情況，但如果這次無法成功轉移產能，將對國內鋼鐵業造成沉重打擊。他警告：「如果貿易限制加劇，最終恐怕會達到臨界點。」

根據中國冶金工業規劃研究院的數據，2024年全球新增的反傾銷調查案件已超過30起，該機構警告，出口環境可能進一步惡化。

大陸鋼鐵業正面臨日益加劇的壓力，必須抑制過剩產能。在上周北京舉行的全國兩會上，決策官員承諾將削減鋼鐵和其他工業部門過剩產能，和近十年前大陸官方推動所謂的供給側改革如出一轍。