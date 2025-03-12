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買很多飛機也不能豁免鋼鋁關稅 澳洲沒獲得川普考慮的優待

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普並未給予澳洲承諾考慮給予的鋼鋁關稅豁免待遇。圖為川普坐在白宮橢圓形辦公室內。路透
美國總統川普並未給予澳洲承諾考慮給予的鋼鋁關稅豁免待遇。圖為川普坐在白宮橢圓形辦公室內。路透

澳洲沒有取得美國對進口鋼鋁徵收25%關稅的豁免待遇，儘管澳洲總理艾班尼斯先前努力遊說，也曾獲得美國總統川普承諾考慮予以豁免待遇。最新的發展打擊了兩國長期來的盟友關係。

白宮發言人德賽（Kush Desai）在聲明中證實，計劃中的鋼鋁關稅將於周三午夜（台灣時間12日午時）生效，美國所有的貿易夥伴均不能享有豁免。

澳洲必須在5月17日前舉行大選，而艾班尼斯尋求連任。他面臨著來自澳洲議員和產業的巨大壓力，要求他為澳洲對美國出口的鋼和鋁爭取到關稅豁免。在川普的第一個任期內，坎培拉當局與華盛頓進行了數月的艱困談判以避免類似的貿易關稅。

川普在上月與艾班尼斯通話協商時，曾表示他會考慮予以澳洲鋼鋁關稅豁免。川普當時也向媒體證實，考慮豁免澳洲，原因是他們向美國買了很多飛機，而且澳洲是美國有貿易順差的極少數國家之一。

在白宮最新宣布後，澳洲副總理馬勒斯（Richard Marles）受訪時回應說，澳洲未取得豁免的這項決定「實在令人失望」。

馬勒斯說：「關稅是不合理的，是一種經濟自我傷害行為。我們將未我們的鋼和鋁尋找其他市場，而且我們一直在分散化這些市場。但我們對這感到十足失望。」他說儘管鋼鋁關稅將生效，但澳洲政府仍會繼續尋求豁免。

據澳洲媒體報導，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）周二稍早對記者表示，儘管先前川普對艾班尼斯表示同意考慮豁免，但在考慮後，川普最終決定不予豁免。

川普 關稅

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