川普不報復了！加拿大暫緩對美電力附加費 美國喊卡鋼鋁50%關稅

加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）11日同意暫緩對美國3個州進口電力徵收25%附加費，美國總統川普隨後撤回加徵加拿大鋼鐵和鋁等輸美商品關稅至50%的決定。

路透報導，不過，川普短短幾小時內反覆的關稅政策迅速導致金融市場波動，引發重新點燃通膨的擔憂。

川普11日在社群表示，12日將把對加拿大鋼鐵和鋁祭出的進口關稅，從25%提高1倍至50%，藉此報復安大略從美國進口電力徵收附加費與揚言斷電的舉動。

不過，財經新聞網CNBC報導，福特與美國商務部長盧特尼克交談後，11日在社群X證實，雙方「就美加經濟關係進行富有成效的對話」。

福特宣布：「我已同意暫停對向美國3個州出口的電力徵收25%的附加費，在我們進行協商之前，我們的『工具箱』裡一直有這個手段可用。」

另外，福特與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）再次會面，在4月2日對等關稅截止日期前，討論重新簽訂《美墨加協定》（USMCA）的議題的事宜。