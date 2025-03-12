白宮說25%鋼鋁關稅今生效 川普急轉彎撤回對加拿大課稅50%威脅

白宮周二（11日）確認對鋼鋁進口品徵收25%關稅的措施12日生效，無任何例外或豁免。稍早，美國總統川普撤回了數小時前揚言把加拿大鋼鋁關稅提高至50%的威脅，同時淡化關稅會引發經濟衰退的風險。

白宮發言人德賽（Kush Desai）在聲明中說：「根據他之前的行政令，對鋼鐵和鋁的25%關稅將於3月12日零時過後（台灣時間同日中午12時）對加拿大和我們所有其他貿易夥伴生效，沒有例外或豁免。」

川普周二稍早威脅要把對加拿大的鋼鋁關稅倍翻至50%，以報復加拿大安大略省宣布計劃對輸美電力徵收25%附加費，但六小時後，川普又改變決定，表示考慮撤回，因為安大略省有所讓步。白宮首席貿易顧問納瓦羅已證實，川普不再計劃周三將對加拿大鋼鐵和鋁進口的關稅提高至50%。

安大略省省長福特（Doug Ford）原先宣布，除非川普放棄對加拿大所有出口商品的關稅威脅，否則他將對從該省向100多萬美國家庭供應的電力徵收25%附加費。但福特稍後與美國商務部長盧特尼克宣布，同意暫緩徵收附加費，兩人計劃周四在華盛頓會面。

這些混亂的行動凸顯了川普關稅威脅的反覆無常，也擾亂金融市場，多數股市指數已從高點下跌約10%，擔心美國經濟停滯，而川普本人更是在上周日播出的專訪中，不願排除經濟衰退的可能性，引發周一股市大跌。

川普11日稍晚在白宮被問到是否擔心經濟衰退時，他採取較為樂觀的態度，表示「我完全不這麼認為。我認為這個國家將會繁榮發展。」他也淡化近期市場大跌的影響，表示市場「起起落落，我不擔心這個」。

不過，僅僅幾個小時後，川普在「企業圓桌會議」上對企業高層主管們表示，要防範更多關稅，他說稅率可能進一步提高。川普表示，關稅上調意味著企業「更有可能」把業務遷回美國。

川普說：「最大的勝利並不是關稅，雖然一大勝利是大量的錢，但最重要的勝利是企業搬回國內並進行生產。」

雖然川普祭出的大規模遣返移民、讓馬斯克大量裁撤聯邦職位與支出等措施也可能傷害美國經濟成長，但關稅卻是風險的核心。經濟學家表示，關稅將導致消費者物價上漲，貿易夥伴的報復會傷害美國出口業者，都會拖累成長。

川普周二上午還表示，如果加拿大不取消對美國乳製品和其他商品的關稅，他將在4月2日「大幅提高」對該國的汽車零組件關稅。尚不清楚川普是否會在未來幾周兌現這些威脅。他說，這些關稅將「讓加拿大汽車製造業永久完蛋」。川普在周二還重申相信加拿大將成為美國的一部分，「這將使所有關稅和其他一切徹底消失」。

加拿大是美國主要的鋁來源國，川普威脅要關閉的數家加拿大汽車廠其實是美國車企所有。