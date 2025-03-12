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美加關稅戰浮現轉機 安大略省長同意暫緩25%電力關稅

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
加拿大安大略省長福特10日強硬回擊川普的關稅威脅，宣布對輸往美國各州的每兆瓦電力徵收25%的報復性附加費。(美聯社)
加拿大安大略省長福特10日強硬回擊川普的關稅威脅，宣布對輸往美國各州的每兆瓦電力徵收25%的報復性附加費。(美聯社)

美加關稅戰又生變化，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與加拿大安大略省長福特（Doug Ford）預計周四見面，重新談判美墨加協定（USMCA），福特也同意暫緩25%的電力關稅；對於是否仍向加拿大徵收50%的鋼鐵和鋁關稅，美國總統川普的態度也放軟，指「我會讓大家知道」。

美國向加拿大和墨西哥徵收25%的關稅4日生效，不過川普後來又決定，加拿大和墨西哥在美墨加協定（USMCA）之下的商品得以暫緩繳關稅一個月。

不過加拿大安大略省10日宣布，向輸出到美國的電力收取25%的關稅；安大略省長福特（Doug Ford）表示，假如美國持續激化情勢，他不會遲疑向美國斷電。

川普11日上午表示，他擬向加拿大加徵25%的鋼鐵和鋁關稅，讓關稅額度達到50%。

不過， 根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，福特同意與盧特尼克在13日見面，重新談判美墨加協定，安大略省也同意暫緩25%的電力關稅。

據了解，安大略省向美國明尼蘇達州、紐約州和密西根州供電。

川普下午接受媒體採訪，被問到50％的鋼鐵和鋁關稅是否在12日生效？川普沒有正面回答，只說「我會讓大家知道」（I will let you know）。

川普 關稅

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