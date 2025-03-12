川普報復加拿大 鋼鋁關稅升至50%

美國總統川普十一日在社群媒體表示，十二日將把對加拿大鋼鐵和鋁祭出的進口關稅，從百分之廿五提高一倍至百分之五十，藉此報復加國安大略省對從美國進口電力徵收附加費的舉動。美股道瓊指數跌幅應聲擴大至超過百分之一。

川普說：「新關稅明天上午，也就是三月十二日就會生效。」川普也表示，如果加拿大未撤銷對乳製品和美國其他商品課徵的關稅，四月二日將「大幅提高」加拿大汽車零件關稅。川普表示，此舉將永久關閉加拿大汽車製造業。

川普貼文後，加幣對美元匯率急貶，一度貶值百分之○點四三至一點四五○二加幣兌一美元。

川普對加拿大和墨西哥進口產品徵收百分之廿五關稅已於上周生效，但他隨後又表示將把徵稅時間延後至四月二日，不過加拿大安大略省仍出手反制，十日宣布將對向美國三個州出口的所有電力徵收百分之廿五附加費。

安大略省省長福特十日發聲明說，川普的關稅對美國經濟而言是一場災難，這讓美國家庭和企業的生活成本更高。他並稱能源附加費將一直維持到美國關稅威脅完全消失為止。

根據川普上月簽署的行政命令，美國本月十二日起對銷美鋼、鋁加徵關稅，課徵的稅率為百分之廿五。

日本經濟產業大臣武藤容治十一日表示，他專程前往美國，當面要求美方不要向日本祭出貿易關稅，但未獲任何豁免承諾，包括預定將於十二日生效的鋼鋁關稅。

日本經濟新聞報導，關於美方預計於四月公布細節的汽車關稅，武藤也表示，目前未獲得豁免承諾。