川普報復加拿大 12日起對鋼鋁徵收50%關稅

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

在加拿大安大略省（Ontario）宣布對輸往美國3州的電力徵收25%附加費後，美國總統川普今天表示，他將把對加拿大的鋼鋁關稅提高至50%，以示報復。

加拿大安大略省昨日起對輸往美國紐約州、密西根州及明尼蘇達州的電力徵收25%附加費，以報復川普（Donald Trump）對部分加拿大商品及能源徵收進口關稅。

川普今天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）寫道，有鑑於加拿大安大略省對輸美電力徵收25%關稅，他已指示美國商務部長，對從加拿大進入美國的所有鋼鋁加徵25%關稅，將關稅調升至50%。

此外，川普還寫道，這項措施將於明天上午、3月12日生效。

川普 關稅

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