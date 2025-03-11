快訊

16所大學拒收卻被谷歌錄用 美國華裔高中生告加大、教育部種族歧視

北市情侶吵架…男墜樓無生命危險 女手臂刀傷稱「拿菜刀自砍」

川普喊提高加國鋼鋁關稅 美股早盤擴大跌幅！特斯拉急遽收斂

聽新聞
0:00 / 0:00

反擊加拿大報復性關稅 川普：向加國鋼鐵和鋁收50％關稅

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

針對加拿大美國徵收報復性關稅，美國總統川普11日表示，他要求向加拿大進口到美國的鋼鐵和鋁，再增加25％的關稅，預計12日生效。

美國向加拿大和墨西哥徵收25%的關稅4日生效，不過川普後來又決定，加拿大和墨西哥在美墨加協定（USMCA）之下的商品得以暫緩繳關稅一個月。

但美加矛盾並未緩和，根據美聯社報導，加拿大安大略省10日宣布，向輸出到美國的電力收取25%的關稅；安大略省長福特（Doug Ford）表示，假如美國持續激化情勢，他不會遲疑向美國斷電。

福特表示，雖然川普宣布一個月的暫緩期，但安大略省不會停止增加關稅，認為暫緩期沒有意義，只增加更多不確定因素。

據了解，安大略省向明尼蘇達州、紐約州和密西根州供電。

川普11日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，針對安大略省25%的電力關稅，他已要求商務部長向加拿大加徵25%的鋼鐵和鋁關稅，讓關稅增加的額度達到50%。

川普日前宣布針對美國進口的鋼鐵和鋁徵收25％的關稅，預計12日生效。

川普也指控加拿大是關稅最高的國家之一，並要求加拿大立即取消反美國農民的關稅，指加拿大向美國乳製品徵收250%至390％的高關稅。

川普也表示，他將對加拿大電力關稅影響到的州宣布全國緊急命令，讓美國得以盡快緩和加拿大的關稅威脅。

川普說，如果加拿大不取消其他過分的長期關稅，他將在4月2日大幅提高進口汽車的關稅，預料將永久關閉加拿大汽車產業；川普說，美國可以輕易接手製造這些汽車。

川普接著又重提加拿大依賴美國軍事保護，美國卻每年補助加拿大達2000億美元，「這不能再繼續下去。」

川普再度表示，加拿大應該成為美國第51州，這樣就不會有關稅；加拿大人民會變得更安全，也會繳比較少的稅，美國也不再有有北方邊境的問題。

川普說，加拿大人到時還是可以唱加拿大國歌，但歌曲代表的是美國強大的一州。

加拿大 川普 美國 關稅

延伸閱讀

川普喊提高加國鋼鋁關稅 美股早盤擴大跌幅！特斯拉急遽收斂

川普覬覦下 格陵蘭展開議會選舉投票

台積電在美擴大投資 陳學聖：世界有兩理由不需要台灣了

冰球傳奇明星強悍球風 激發加拿大堅強態度對抗川普

相關新聞

反擊加拿大報復性關稅 川普：向加國鋼鐵和鋁收50％關稅

針對加拿大向美國徵收報復性關稅，美國總統川普11日表示，他要求向加拿大進口到美國的鋼鐵和鋁，再增加25％的關稅，預計12...

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50%…加幣急貶

美國總統川普11日在社群媒體Truth Social表示，將把對加拿大鋼鐵和鋁祭出的進口關稅，從25%提高一倍至50%，...

經濟學者伊爾艾朗：美國例外主義面臨威脅 「行情已倒轉」

經濟學者、財金專欄名家伊爾艾朗11日表示，由於美國總統川普的政治與經濟政策造成諸多不確定性，已使一年多來帶動美股上漲的「...

傳將被列入「敏感國家」 南韓外長：美國能源部尚未確定

外交部門消息人士透露，美國能源部正在考慮將南韓列入「敏感國家」名單。南韓外交部長趙兌烈今天在國會答詢表示，美國能源部內部...

川普矛頭轉向！威脅「全力施壓」南韓 傳華府考慮列入敏感國家

南韓代理總統崔相穆今天表示，美國總統川普的「美國優先」政策已開始針對南韓。此外，有外交部門消息人士透露，美國能源部正在考...

台幣挺住關稅威脅走升 主要貨幣它獨弱…川普2.0最慘國揭曉？

儘管川普入主白宮以來美元明顯貶值，韓元比起其他貨幣表現仍格外低迷。南韓媒體報導，韓元在歐元等主要貨幣對美元升值之際走貶，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。