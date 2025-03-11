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川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50%…加幣急貶
美國總統川普11日在社群媒體Truth Social表示，將把對加拿大鋼鐵和鋁祭出的進口關稅，從25%提高一倍至50%，藉此報復加國安大略省對從美國進口電力徵收附加費的舉動。
川普說：「新關稅明天上午，也就是3月12日就會生效。」川普也表示，如果加拿大未撤銷對乳製品和美國其他商品課徵的關稅，4月2日將「大幅提高」加拿大其他商品關稅。
川普貼文後，加幣對美元匯率急貶，最多貶值0.43%至1.4502加幣兌1美元。
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