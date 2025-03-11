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經濟學者伊爾艾朗：美國例外主義面臨威脅 「行情已倒轉」
經濟學者、財金專欄名家伊爾艾朗11日表示，由於美國總統川普的政治與經濟政策造成諸多不確定性，已使一年多來帶動美股上漲的「美國例外主義（US exceptionalism）」面臨威脅。
伊爾艾朗目前擔任英國劍橋大學女王學院院長，兼安聯集團顧問。他表示，投資人開始懷疑川普政府的透明度，以及他對法治的堅持，這已經對美國資產造成壓力。
他指出，「美國的優勢之一，就是可預測性，以及法治。這兩樣東西愈受到質疑，人們就愈將開始懷疑美國例外主主義」。
今年來美國資產已開始由強轉弱，主因投資人質疑美國經濟將繼續有超優表現。本月來由於投資益發擔憂美國的關稅措施，加上大量削減政府支出，終將使美國經成長減緩，彭博美元現貨匯率指數已下跌2.5%，股市更是由強轉弱。
他表示，市場最大共識的走勢，已經「嚴重顛覆」；這些共識包括美股及美元匯率將表現超優，美國公債殖利率將上升，但現在「所有這些行情都已經倒轉」。
他指出，除了美國出現經濟成長驚嚇之外，德國有希望出現「史普尼克時刻」，包括政府釋出數千億歐元擴大國防及基礎建設投資。這項歷史性的財政轉變，上周在歐洲債市引發重大賣壓，使殖利率上升，並帶動歐元及歐股上漲，使美國相形見絀。
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