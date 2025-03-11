傳將被列入「敏感國家」 南韓外長：美國能源部尚未確定

外交部門消息人士透露，美國能源部正在考慮將南韓列入「敏感國家」名單。南韓外交部長趙兌烈今天在國會答詢表示，美國能源部內部也還在掌握狀況的階段，尚未確定。

韓媒JTBC報導，趙兌烈今天出席國會外交統一委員會回覆共同民主黨議員質詢時，就美國政府考慮將南韓列入敏感國家一事表示，據美國駐韓大使館協助確認結果，這件事尚未完全確定。

趙兌烈說明，南韓並未收到美方的事前通知，而是透過非官方管道得知，向美方詢問後，美國能源部（DOE）內部也還在掌握狀況的階段。

趙兌烈說，「據我所知，他們內部也還沒能掌握來龍去脈」，待美國能源部掌握狀況，才會與南韓討論。

韓媒引述外交部門消息人士說法報導，負責核相關政策的美國能源部似乎正在徵詢旗下研究機構的意見，以決定是否自4月15日起將南韓列為敏感國家（Sensitive Country）。

根據美國能源部官網，被納入名單的原因包含國家安全、禁止核武擴散、區域動盪、威脅國家經濟安全、支持恐怖主義等。若真被列入，南韓技術人員在參與核能、人工智慧（AI）、量子技術等能源部管轄的尖端研究領域時，可能面臨更嚴格的驗證程序。

韓民族日報報導此事時提到，美國突然考慮將南韓列入敏感國家，很有可能是因為以保守傾向為主的人士持續主張「自主核武裝論」，這種論調在南韓國內不斷擴散，若真有相關動作，將面臨更強力的制裁。

今天質詢中也有保守派執政黨國民力量所屬議員對此消息表示不滿，詢問當局是否透過外交管道抗議，趙兌烈表示會在確認實際狀況後再行報告。