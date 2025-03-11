台幣挺住關稅威脅走升 主要貨幣它獨弱…川普2.0最慘國揭曉？

儘管川普入主白宮以來美元明顯貶值，韓元比起其他貨幣表現仍格外低迷。南韓媒體報導，韓元在歐元等主要貨幣對美元升值之際走貶，凸顯南韓可能是美國貿易政策最大受害者。

南韓媒體BusinessKorea報導，南韓央行10日表示，川普1月20日就職美國總統以來韓元對美元已貶值逾1%，與歐元和日圓等主要貨幣形成鮮明對比，歐元和日圓對美元分別已升值4.04%及5.41%。新台幣方面，新台幣對美元11日以32.884新台幣兌1美元收盤，川普就職以來升值0.13%。

專家指出，關稅帶來不確定性，是美元全面走弱之際韓元仍無法回升的主因。基於南韓高度依賴出口，該國面對美國關稅威脅較脆弱，促使外資對南韓資產抱持負面看法。另外，政局不確定性持續升高及國內消費低迷，導致南韓經濟惡化壓力不斷增加，也是韓元表現疲弱的原因。

梨花女子大學經濟系教授尹在浩（音譯）說：「其他國家能以內需抵銷美國關稅風險產生的影響，但南韓無法。」

川普就職後旋即對加拿大、中國大陸和墨西哥採取關稅措施，但墨西哥披索對美元仍升值1.13%，中國大陸人民幣升值0.61%，唯獨加幣走貶，貶幅為0.37%。這種現象強化一種看法，即外資視南韓為美國貿易政策最大受害者。

南韓央行日前警告，如果國內消費持續走軟，美國關稅戰也升級至最糟情境，南韓今年國內生產毛額（GDP）成長率可能從1.5%的基準預測下滑至1.4%。隨著南韓經濟基本面憂慮升高，外資光是2月總計就拋售價值3.7兆韓元（約25.4億美元）的KOSPI指數成分股。另一方面，南韓散戶投資人持續加碼買進海外股票，也為韓元增添貶值壓力。

和其他國家不同的是，南韓缺乏拉抬韓元匯價的有效政策措施。歐盟最大經濟體德國日前公布對基礎設施投資5,000億歐元的計畫，這套前所未見的經濟振興方案已推升經濟復甦預期，歐元匯率應聲上漲。日圓持續強勁升值則反映日本銀行（央行）將繼續升息的預期，從近期通膨走勢來看，日銀可能在訂3月18日至19日舉行的貨幣政策會議上，決議調升基準利率。