冰球傳奇明星強悍球風 激發加拿大堅強態度對抗川普

加拿大冰球傳奇明星侯艾以其侵略性的打法聞名，他的這套激進打法和戰鬥精神，激發加拿大在對抗美國總統川普時展現出不退讓、堅定而強硬的態度。

在冰球比賽中，架拐子並不罕見，但這和冰球有史以來最偉大的球員之一侯艾（Gordie Howe）密切相關。

許多人眼中的「冰球先生」侯艾，在爭球時因用手肘去撞開對手而惡名昭彰。

即將卸任的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）9日在渥太華的告別演說中，對歡呼的自由黨（LiberalParty）支持者說：「我們是一個能夠在適當時機採取外交手段的國家—但在必要時，我們也會奮戰到底：手肘抬起來！（Elbows up！）。」

人們紛紛站起來，高呼「手肘抬起來」回應。

這句口號在網路上愈來愈流行，多倫多出生的喜劇演員邁爾斯（Mike Myers）8日在美國綜藝節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）的片尾字幕時嘴裡默唸了這句口號後，它的影響力更進一步提升。

杜魯道在演講中示警，加拿大面臨來自川普的「生存挑戰」。川普曾多次談到要吞併加拿大，並加徵可能摧毀加拿大經濟的貿易關稅。

2016年去世的侯艾生前曾說：「如果有人用球桿砍擊我，我會抓住他的球桿，把他拉到我身邊，用手肘擊打他的頭部，給他狠狠一擊。」