快訊

開出千萬大罰單！兩行員疑淪詐團內鬼 金管會罰台銀2200萬

三總醫師拒開巴氏量表遭毆 家屬連揮5拳判賠10萬確定

金秀賢親吻金賽綸照片曝！韓YT頻道再曬證據 她曾傳訊息：救救我吧

美中談判卡住？川普關稅出招惹怒大陸 陸外交部強硬回應

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
儘管有消息指川普和習近平或將舉行「生日峰會」，惟有知情人士透露美中針對貿易和其他問題的談判仍卡在較低層級的工作小組會議。對此，大陸外交部強硬回應稱，若美方執意損害中方利益，中方必將堅決反制。美聯社
儘管有消息指川普和習近平或將舉行「生日峰會」，惟有知情人士透露美中針對貿易和其他問題的談判仍卡在較低層級的工作小組會議。對此，大陸外交部強硬回應稱，若美方執意損害中方利益，中方必將堅決反制。美聯社

美國總統川普自重返白宮後，對大陸已祭出多個關稅措施。儘管有媒體指出川普和大陸國家主席習近平或將舉行「生日峰會」，惟有知情人士透露，美中針對貿易和其他問題的談判，依然卡在較低層級的工作小組會議，以致未能推進相關進度。對此，大陸外交部強硬回應稱，若美方執意損害中方利益，中方必將堅決反制。

在11日下午例行記者會上，針對媒體問及大陸官員在獲取美方關於如何阻止川普提高關稅的指導方面遇到了困難。大陸外交部發言人毛寧在回應表示，美方執意以芬太尼問題為藉口，兩次對中國的輸美產品加徵關稅，中方已經多次闡明反對的立場。中方採取的反制措施是維護自身權益的正當和必要之舉。

毛寧續稱，「我可以告訴你的是，如果美方執意損害中方利益，中方必將堅決反制。」如果美方真的想解決問題，就應該在平等、尊重和互惠的基礎上，同中方通過磋商解決各自關切。

另外，針對有消息指出美中領導人將於4月在中國大陸會晤，毛寧則回應稱，「你這個問題沒有可以發布的信息」。香港南華早報10日獨家報導，多位外交消息人士透露，美國總統川普最早可能四月訪問大陸。川普重返白宮以來似乎一直專注於與北京敲定協議。美中兩國領袖都希望對方來訪以展示其外交勝利，但初步討論是圍繞川普訪問大陸。目前尚不清楚有關這套行程的討論進展到什麼程度。

報導並稱，若此事成真，習近平將會在五月訪問莫斯科會見俄羅斯總統普亭前，先與川普會面，美中俄關係備受國際社會關注。

此外，彭博稍早則引述知情人士稱，兩國討論安排中國國家主席習近平6月訪問美國，並與川普舉行潛在的「生日峰會」。不過，美中雙方目前在經貿和其他問題上的談判困在較低級別水準，未能就如何更好推進達成一致看法。

消息稱，美中兩國代表雖進行接觸，但中方官員表示，美國尚未給出若要取消對大陸關稅，期望大陸在芬太尼問題上應具體採取哪些措施。川普政府正在加緊對中國採取關稅和其他貿易措施，該策略目的是為與北京的談判增加籌碼。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

川普 毛寧 美國 習近平 芬太尼 關稅

延伸閱讀

迫於川普壓力 華府移除「黑命關天」大型漆字畫

美國2024新增發電太陽能占比達84% 川普任內恐添變

格陵蘭選舉川普陰影下登場 自主為共識但短期難成

傳川普4月訪中「川習會」南華早報：若成真 是習外交勝利

相關新聞

川普矛頭轉向！威脅「全力施壓」南韓 傳華府考慮列入敏感國家

南韓代理總統崔相穆今天表示，美國總統川普的「美國優先」政策已開始針對南韓。此外，有外交部門消息人士透露，美國能源部正在考...

報復川普！加拿大安大略對輸美電力徵收25%附加費 美州長喊受不了

美國總統川普日前延緩對加拿大和墨西哥商品徵收25%關稅，引發外界關注。對此，加拿大安大略省10日強硬回擊川普的關稅威脅，...

台幣挺住關稅威脅走升 主要貨幣它獨弱…川普2.0最慘國揭曉？

儘管川普入主白宮以來美元明顯貶值，韓元比起其他貨幣表現仍格外低迷。南韓媒體報導，韓元在歐元等主要貨幣對美元升值之際走貶，...

美中談判卡住？川普關稅出招惹怒大陸 陸外交部強硬回應

美國總統川普自重返白宮後，對大陸已祭出多個關稅措施。儘管有媒體指出川普和大陸國家主席習近平或將舉行「生日峰會」，惟有知情...

回嗆威脅 加國準總理卡尼：不能讓川普得逞

加拿大執政黨自由黨9日選出加國央行前總裁卡尼（Mark Carney）為新黨魁，他將在幾天內接替杜魯多成為加國總理。卡尼...

報復戰開打 中、加對美加徵關稅 瞄準農產品和電力

川普總統對中國、加拿大和墨西哥提高進口關稅，也面臨報復措施，北京政府10日起對美國農產品課徵15%進口關稅，加拿大安大略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。