快訊

開出千萬大罰單！兩行員疑淪詐團內鬼 金管會罰台銀2200萬

三總醫師拒開巴氏量表遭毆 家屬連揮5拳判賠10萬確定

金秀賢親吻金賽綸照片曝！韓YT頻道再曬證據 她曾傳訊息：救救我吧

聽新聞
0:00 / 0:00

川普矛頭轉向！威脅「全力施壓」南韓 傳華府考慮列入敏感國家

中央社／ 首爾11日綜合外電報導
南韓代理總統崔相穆今天表示，美國總統川普的「美國優先」政策已開始針對南韓。美聯社
南韓代理總統崔相穆今天表示，美國總統川普的「美國優先」政策已開始針對南韓。美聯社

南韓代理總統崔相穆今天表示，美國總統川普的「美國優先」政策已開始針對南韓。此外，有外交部門消息人士透露，美國能源部正在考慮將南韓列入「敏感國家」名單。

路透社報導，川普（Donald Trump）日前宣布4月2日起對美國所有貿易夥伴實施「對等關稅」。崔相穆指出，在對等關稅生效前，南韓已和美方就關稅措施、加強能源及造船合作展開討論。

崔相穆提到，川普威脅「全力施壓」南韓，並引述川普日前對美國國會發表演說時，點名作為美國關鍵亞洲盟友的南韓課徵高關稅。

崔相穆今天在內閣會議說：「（南韓）政府只會考慮國家利益，以『冷靜且靈活』的方式進行回應，並盡全力尋求韓美雙贏協議。」

韓聯社報導，外交部門消息人士透露，美國能源部（DOE）似乎正在徵詢旗下研究機構的意見，以決定是否自4月15日起將南韓列為敏感國家（Sensitive Country）。也有消息傳出，能源部傳給研究機構的公文已包含將南韓等4國增列為敏感國家的方案。

中國、俄羅斯、敘利亞、北韓已被列入敏感國家名單。根據美國能源部官網，被納入名單的原因包含國家安全、禁止核武擴散、區域動盪、威脅國家經濟安全、支持恐怖主義等。

韓聯社指出，如果南韓被列為敏感國家，恐妨礙其研究人員在美國國家研究機構與大學參與核能、人工智慧（AI）、量子技術等尖端研究領域。

有分析認為，美國政府此舉是在警告南韓政界近日興起的「自主核武裝論」。南韓外交部僅表示，正在與美國相關部門了解及確認情況。

南韓 崔相穆 川普 關稅

延伸閱讀

迫於川普壓力 華府移除「黑命關天」大型漆字畫

美國2024新增發電太陽能占比達84% 川普任內恐添變

格陵蘭選舉川普陰影下登場 自主為共識但短期難成

川普掀衰退恐慌…美股現拋售潮 史坦普蒸發4兆 那指2年半最慘

相關新聞

川普矛頭轉向！威脅「全力施壓」南韓 傳華府考慮列入敏感國家

南韓代理總統崔相穆今天表示，美國總統川普的「美國優先」政策已開始針對南韓。此外，有外交部門消息人士透露，美國能源部正在考...

報復川普！加拿大安大略對輸美電力徵收25%附加費 美州長喊受不了

美國總統川普日前延緩對加拿大和墨西哥商品徵收25%關稅，引發外界關注。對此，加拿大安大略省10日強硬回擊川普的關稅威脅，...

台幣挺住關稅威脅走升 主要貨幣它獨弱…川普2.0最慘國揭曉？

儘管川普入主白宮以來美元明顯貶值，韓元比起其他貨幣表現仍格外低迷。南韓媒體報導，韓元在歐元等主要貨幣對美元升值之際走貶，...

美中談判卡住？川普關稅出招惹怒大陸 陸外交部強硬回應

美國總統川普自重返白宮後，對大陸已祭出多個關稅措施。儘管有媒體指出川普和大陸國家主席習近平或將舉行「生日峰會」，惟有知情...

回嗆威脅 加國準總理卡尼：不能讓川普得逞

加拿大執政黨自由黨9日選出加國央行前總裁卡尼（Mark Carney）為新黨魁，他將在幾天內接替杜魯多成為加國總理。卡尼...

報復戰開打 中、加對美加徵關稅 瞄準農產品和電力

川普總統對中國、加拿大和墨西哥提高進口關稅，也面臨報復措施，北京政府10日起對美國農產品課徵15%進口關稅，加拿大安大略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。