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互加關稅後 美中貿易談判傳卡在較低層級

中央社／ 台北11日電

美國川普政府分別於2月4日及3月4日對中國加徵關稅，北京反制的同時也呼籲合作共贏。據報導，美中目前在經貿和其他問題上的談判困在較低層級，雙方未能就如何更好推進談判達共識。

綜合香港經濟日報網等外媒報導，知情人士透露，美中兩國代表雖展開了接觸，但中方官員指美國尚未給出「若要取消對華關稅，期望中國在芬太尼問題上應具體採取哪些措施」。第二波關稅的實施讓兩國工作級別官員都很意外。

知情人士透露，美國總統川普的團隊反對「沒有就芬太尼問題給出明確要求」的說法，並提到白宮透過駐華府外交官向中方傳遞了訊息，其中包括中國駐美大使謝鋒。

知情人士透露，美方提出的要求包括中國停止向墨西哥出口生產芬太尼的化學品、對走私芬太尼者判處死刑，以及要求中共中央機關報人民日報在頭版刊登文章譴責芬太尼貿易。

知情人士指出，雙方之間的分歧包括在「是否提出明確要求」的問題上，這顯示川普和中國國家主席習近平的外交方式存在根本性差異。例如川普親自上陣與加拿大和墨西哥領導人進行貿易談判，但依中國的行事方式，北京通常要求在習近平與川普通話前，雙方工作人員先將大部分細節處理妥當。

復旦大學美國研究中心主管吳心伯認為，川普團隊尚未理清確切想從中國獲得什麼，「沒有一致連貫的政策」。

川普 關稅

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