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【專家之眼】川普談關稅與全球局勢，淘氣阿丹的真心話

聯合報／ 盧信昌／台大副教授
投資人對川普政府可能引發經濟衰退似不在乎的態度令市場人士感到不安。美聯社
投資人對川普政府可能引發經濟衰退似不在乎的態度令市場人士感到不安。美聯社

川普總統的真心大告白。這個月以來，川普再次展現超人意志與競選的風格，不斷在各主流媒體接受專訪；也隨時把握機會，像是於總統專機的飛行途中，接受媒體記者提問跟即時澄清他的觀點。

這個周末川普接受福斯新聞的專訪，表示不排除今年內美國就面臨經濟萎縮、甚至陷入衰退的可能。川普進一步承認，他所推動的經貿總議程，由於目標與面向很繁雜，過渡期間的動盪難以避免；但這些都將為美國強大，奠定未來有持續繁榮的基礎。

首先，隨著中國大陸、加拿大與墨西哥等國家，陸續提出了報復性關稅，總統川普自然也不會容忍；隨著時間推移，他所採取的還擊手段也會再加碼，因此就也造成股匯市波動。但川普公開強調要學習中國大陸的治理眼光，他認為一個強大國家的政策制定，就不能只盯著股匯市的指數起落。

其次，過去川普總統經常的意有所指，卻隨著密集採訪而益加明確。就全球化與自由貿易的爭議，川普說這些人士長年在剝削美國社會，而他的政府至今也只拿回一部分利益。就俄烏戰爭的是非功過，川普更明白指出，烏克蘭政府跟澤倫斯基，早該在第一時間就談和；而不是遂行一場不會贏的慘烈戰鬥。

此外，因為各國政府的積極提振，雖然讓失業率普遍處於低檔；但全球景氣的展望並不佳，已是事實。像台灣經濟研究院所發布的景氣燈號，已經進入到黃藍燈號；根據台經院的專家判斷，川普關稅可能引發的貿易保護主義，將加劇全球經濟的不確定性。

反動指標之一，加拿大新任總理，Mark Carney，更直言不諱地觸犯川普龍顏。他在就任宣誓的演說中，指出美、加關稅大戰就像兩國的一場曲棍球賽；他則有信心帶領加拿大人贏得戰爭。新首相曾是加拿大中央銀行行長，在金融大海嘯爆發之際帶領加拿大成功度過；當時的加拿大貨幣，還一度大幅升值。

於2013年，更被借重去指導英國的貨幣政策，並接掌英格蘭銀行的總裁職務；當時英國首相卡麥隆（David Cameron）試圖要減少英國脫歐之後的資金外流、製造業低迷與可能的政經大動盪。不過，英國此後的經濟沉淪，即便是有來自香港李嘉誠家族的長期注資，卻依然無法挽回脫歐之後的殘敗勢頭。

最後，此刻川普的意興風發，不僅有來自台積電的加碼投資，與歐洲各國增加軍費之後的產業利益；一旦俄烏戰爭結束，加上對中國關稅率再提高了20%，其所限縮的中國競爭力與被釋放出的出口市場，正是川普總統自認為可以打出的一張好牌。

所謂的一桃殺三士，既可以對普亭與習近平政權，軟磨施壓；又能藉機以重建烏克蘭的假仁假義，拉攏德、法、日、韓等國的領導人與進出口廠商。有趣的是，意欲脫歐的英國首相卡麥隆，當時就如同此刻想剪斷全球經貿網絡的美國川普！

究竟說出了大白話之後，是會嚇跑投資人？抑或能爭取到各方進貢、朝拜呢？

現實版的淘氣阿丹，精彩漫畫，何妨慢慢看、慢慢翻。

川普 關稅

延伸閱讀

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