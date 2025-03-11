【專家之眼】川普談關稅與全球局勢，淘氣阿丹的真心話

川普總統的真心大告白。這個月以來，川普再次展現超人意志與競選的風格，不斷在各主流媒體接受專訪；也隨時把握機會，像是於總統專機的飛行途中，接受媒體記者提問跟即時澄清他的觀點。

這個周末川普接受福斯新聞的專訪，表示不排除今年內美國就面臨經濟萎縮、甚至陷入衰退的可能。川普進一步承認，他所推動的經貿總議程，由於目標與面向很繁雜，過渡期間的動盪難以避免；但這些都將為美國強大，奠定未來有持續繁榮的基礎。

首先，隨著中國大陸、加拿大與墨西哥等國家，陸續提出了報復性關稅，總統川普自然也不會容忍；隨著時間推移，他所採取的還擊手段也會再加碼，因此就也造成股匯市波動。但川普公開強調要學習中國大陸的治理眼光，他認為一個強大國家的政策制定，就不能只盯著股匯市的指數起落。

其次，過去川普總統經常的意有所指，卻隨著密集採訪而益加明確。就全球化與自由貿易的爭議，川普說這些人士長年在剝削美國社會，而他的政府至今也只拿回一部分利益。就俄烏戰爭的是非功過，川普更明白指出，烏克蘭政府跟澤倫斯基，早該在第一時間就談和；而不是遂行一場不會贏的慘烈戰鬥。

此外，因為各國政府的積極提振，雖然讓失業率普遍處於低檔；但全球景氣的展望並不佳，已是事實。像台灣經濟研究院所發布的景氣燈號，已經進入到黃藍燈號；根據台經院的專家判斷，川普關稅可能引發的貿易保護主義，將加劇全球經濟的不確定性。

反動指標之一，加拿大新任總理，Mark Carney，更直言不諱地觸犯川普龍顏。他在就任宣誓的演說中，指出美、加關稅大戰就像兩國的一場曲棍球賽；他則有信心帶領加拿大人贏得戰爭。新首相曾是加拿大中央銀行行長，在金融大海嘯爆發之際帶領加拿大成功度過；當時的加拿大貨幣，還一度大幅升值。

於2013年，更被借重去指導英國的貨幣政策，並接掌英格蘭銀行的總裁職務；當時英國首相卡麥隆（David Cameron）試圖要減少英國脫歐之後的資金外流、製造業低迷與可能的政經大動盪。不過，英國此後的經濟沉淪，即便是有來自香港李嘉誠家族的長期注資，卻依然無法挽回脫歐之後的殘敗勢頭。

最後，此刻川普的意興風發，不僅有來自台積電的加碼投資，與歐洲各國增加軍費之後的產業利益；一旦俄烏戰爭結束，加上對中國關稅率再提高了20%，其所限縮的中國競爭力與被釋放出的出口市場，正是川普總統自認為可以打出的一張好牌。

所謂的一桃殺三士，既可以對普亭與習近平政權，軟磨施壓；又能藉機以重建烏克蘭的假仁假義，拉攏德、法、日、韓等國的領導人與進出口廠商。有趣的是，意欲脫歐的英國首相卡麥隆，當時就如同此刻想剪斷全球經貿網絡的美國川普！

究竟說出了大白話之後，是會嚇跑投資人？抑或能爭取到各方進貢、朝拜呢？

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