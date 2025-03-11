關稅戰 川普不排除經濟衰退

美國總統川普在接受福斯新聞（Fox News）節目訪問時表示，關稅和貿易政策帶來「些許動盪」是難免的，且不排除今年可能出現經濟衰退。他說，「我不喜歡預測這類事情。目前正處於過渡期，因為我們推動的改革規模非常龐大。我們正在讓財富回流美國，這是件大事；這需要一點時間，但我認為對我們會很好」。

在美國經濟前景籠罩陰霾之下，美股四大指數十日開盤全面重挫，道瓊一度大跌四百點，延續上周周線大跌百分之二點四的頹勢；標普五百早盤跌幅也逾百分之一；至於那斯達克、費城半導體指數早盤跌幅則都超過百分之二。

福斯新聞九日播出專訪內容，針對川普日前宣布延後對加拿大和墨西哥部分商品加徵關稅的時間，主持人追問川普企業界從股東利益考量希望能有明確、可預測的關稅政策，川普回應，等四月二日對等關稅政策上路後，企業界就可明確知道答案，他也表示關稅稅率未來可能會再上調，因為美國一直被世界各國、各公司剝削，美國被剝削的程度前所未見，他的政府要做的就是討回來。

然而，美國商務部長盧特尼克九日在ＮＢＣ受訪時表示，美國經濟不可能陷入衰退，「美國不會發生經濟衰退」。他認為，川普的對等關稅政策最終將壓低物價，並帶動美國經濟繁榮。他說，「未來兩年，大家將見證美國迎接最強勁的成長」，「我敢打包票絕不會經濟衰退，根本不可能」。

但盧特尼克坦承，部分關稅措施會引發通膨，呼應川普日前在國會演說中警告「會有些許波折」的說法。盧特尼克說，「會出現一些波折嗎？當然會」。「外國貨品會變貴一些，但美國製造的產品會變得更便宜。透過購買美國貨品，將有助於美國經濟」。

不過，由於川普混亂的關稅政策和聯邦政府裁員計畫可能進一步抑制成長步調，債券交易已浮現美國經濟可能停滯的訊號。

市場原本預期川普會透過刺激政策推動景氣，進而推升美國公債殖利率，但在他上任不到兩個月內便迅速瓦解。交易者反而大舉買進短期美債，導致兩年期債券殖利率自二月中以來大幅下滑。市場預期聯準會最快可能在五月重啟降息，以防經濟進一步惡化。

道明證券美國利率策略主管戈登柏格表示，「幾周前，市場還在問美國經濟是否將恢復加速成長，但現在市場對衰退一詞的討論突然大幅增加，投資人對經濟成長的樂觀情緒已經轉為徹底悲觀」。摩根士丹利投資長威爾森則說，隨著衰退風險發酵，標普五百指數恐大跌百分之廿，跌入熊市，「雖然現在尚未陷入這個境地，但情勢可能迅速變化，了解悲觀情境下的潛在跌幅，有助於風險管理」。