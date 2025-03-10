日經產大臣將晤美官員要求豁免 汽車關稅最受矚

日本經濟產業大臣武藤容治將在華府會晤美國商務部長盧特尼克等人，直接要求把日本排除在3月12日生效的加徵鋼鋁關稅等措施之外。日媒指出，日本政府最重視的議題為汽車關稅。

「日本經濟新聞」報導，武藤昨天開始訪問美國，預計美東時間10日（東京時間11日）會晤盧特尼克（Howard Lutnick）等川普政府官員。

此外，他也計劃與美國貿易代表葛里爾（JamiesonGreer）、白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）等官員會面。在一連串會談結束後，武藤預計於東京時間明天上午召開記者會。

面對川普政府相繼端出關稅措施，武藤此行預計強調日本對美國經濟的貢獻等，要求豁免關稅，會談的內容可能包括鋼鋁關稅、汽車關稅、課徵貿易對象國家相同稅率的「對等關稅」等議題。

武藤出發前在記者會上表示，「包含要如何透過多種方式建立人際關係在內，希望尋求兩國雙贏關係」。武藤2月與鋼鋁、汽車等業界相關人士會面，並接獲業界的訴求，希望日本政府與美方交涉以實現關稅豁免。

根據日本政府財務省的貿易統計，2024年日本對美出口額21兆2951億日圓，其中汽車占28.3%為最大宗，鋼鐵占1.4%。

鋁的部分，對美出口額為300億日圓規模，儘管金額相對較小，但加徵關稅將擴及半導體相關等衍生產品，可能引發更廣泛的影響。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府在這次會談中最重視的議題是汽車關稅。2024年日本對美國的汽車出口額達6兆261億日圓，占對美國整體出口的28.3%。

目前，美國對日本汽車原則上徵收2.5%關稅，如果大幅提高關稅，可能嚴重影響汽車製造商、零組件與材料等相關產業生產。

根據民間智庫「野村綜合研究所」經濟學家木內登英估算，若美國向日本汽車加徵25%關稅，將導致出口減少，使日本國內生產毛額（GDP）下降約0.2%。

武藤曾強調，汽車產業是「日本經濟支柱」，展現對這項議題的高度重視，因此他此行會談的具體內容備受關注。