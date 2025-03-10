快訊

衝擊非核？谷立言稱美可為台提供核能 吳思瑤：核能非唯一選項

三貂嶺貨物列車守車兩軸出軌 台鐵緊急搶修

西藏抗暴紀念日：簽和平協議後的悲慘下場？

聽新聞
0:00 / 0:00

對美關稅戰有經驗 中國要藉談判角力

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
外媒觀察指出，中國這次因應川普的貿易戰更加有所準備，對外的態度也比較穩定。（中央社）
外媒觀察指出，中國這次因應川普的貿易戰更加有所準備，對外的態度也比較穩定。（中央社）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

面對川普關稅戰，中國不再輕易妥協，也將會報復美國關稅！外媒分析指出，中國在因應川普2.0的貿易戰上態度更加堅定，強調雙方需要對等基礎談判，但同時保留協商空間。關稅戰目前對中國的手機、電腦零組件等產業受到影響，但中國國家主席習近平尚未決定與川普見面，美、中在多面向持續角力中。

因應關稅更有策略

根據《美聯社》報導，中國面對美國總統川普課徵20%的關稅，並沒有像第一任川普時期一樣看起來猝不及防，反而是表態不願輕易屈服。美國智庫史汀生中心的中國研究計畫主任孫昀（音譯）分析指出，面對美國提升關稅，北京只有報復的選項，但這並非代表北京不想要協商，而是希望藉由施壓獲得未來的談判機會。

《美聯社》分析，作為全球第二大經濟體，主政的中國共產黨希望獲得國際的認同，並彰顯中國的強盛下，中國現在也不會輕易屈服。在美國關稅戰影響下，中國的手機、電腦零組件、電子與工業設備、玩具與體育用品，還有家具會是受到影響的前5名，去年分別的進口額是641億、505億、462億、308億與269億美元。

習近平不輕易出手

智庫「亞洲社會政策院」國安外交部門副主席羅素則認為，中國國家主席習近平是目前尚未與川普排定會面時間的國家領導人，這並非時間安排的問題，而是中國的談判籌碼。他指出，若沒有出現政治或戰略上被美國嚴重侷限或騷擾，習近平不會與川普輕易見面。

NBC新聞網》提到，即使面臨中國經濟下行與美國關稅戰挑戰，中國近日從兩會等場合的對外表態策略上，砍起來都想繼續維持穩定發展的態勢，並填補川普抽離國際事務的公共財缺失與權力真空。中國外交部長王毅在近日記者會講了至少14次「穩定」。

【更多精采內容，詳見

川普 關稅

延伸閱讀

台積電赴美投資千億美元 鍾小平告發卓榮泰、郭智輝涉外患、瀆職罪

TikTok命運懸而未決 川普：美方正與4個團體洽談

與美冷靜溝通獲暫緩關稅 墨西哥總統支持度創新高

加拿大新任準總理是他！59歲央行前總裁兼政治素人 對川普鷹派

相關新聞

對美關稅戰有經驗 中國要藉談判角力

面對川普關稅戰，中國不再輕易妥協，也將會報復美國關稅！

川普稱台積電魏哲家是美政府給世界的訊息──美國製造、沒有關稅

美國總統川普接受福斯新聞（Fox News）節目訪問於當地9日播出，再度稱台積電是「世界上最大、最強的晶片製造商」，並提...

川普關稅加了又加…加了又加 買iPhone、威士忌到底會多付多少錢？

當心愛的Xbox遊戲機價格突然從500美元飆升到548美元，你會心痛嗎？

關稅政策恐適得其反…川普正導演一部「慢動作經濟恐怖片」？

川普總統的一系列關稅、政府裁員和支出凍結措施，引發了人們對美國經濟可能受到損害的擔憂。最新的就業報告顯示，目前，美國勞動力市場仍然健康…

加乳製品赴美 關稅250%

美國總統川普六日才承諾，暫緩向加拿大和墨西哥的部分商品徵收百分之廿五關稅，他七日又聲稱最快當天向加拿大徵收新關稅，其中乳...

加國乳品、木材 面臨美課稅

美國總統川普7日揚言很快就會對加拿大木材和乳製品實施對等關稅，他再次發出的威脅將擾亂與這個主要貿易夥伴之間的貿易，並重新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。