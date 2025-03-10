對美關稅戰有經驗 中國要藉談判角力

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

面對川普關稅戰，中國不再輕易妥協，也將會報復美國關稅！外媒分析指出，中國在因應川普2.0的貿易戰上態度更加堅定，強調雙方需要對等基礎談判，但同時保留協商空間。關稅戰目前對中國的手機、電腦零組件等產業受到影響，但中國國家主席習近平尚未決定與川普見面，美、中在多面向持續角力中。

因應關稅更有策略

根據《美聯社》報導，中國面對美國總統川普課徵20%的關稅，並沒有像第一任川普時期一樣看起來猝不及防，反而是表態不願輕易屈服。美國智庫史汀生中心的中國研究計畫主任孫昀（音譯）分析指出，面對美國提升關稅，北京只有報復的選項，但這並非代表北京不想要協商，而是希望藉由施壓獲得未來的談判機會。

《美聯社》分析，作為全球第二大經濟體，主政的中國共產黨希望獲得國際的認同，並彰顯中國的強盛下，中國現在也不會輕易屈服。在美國關稅戰影響下，中國的手機、電腦零組件、電子與工業設備、玩具與體育用品，還有家具會是受到影響的前5名，去年分別的進口額是641億、505億、462億、308億與269億美元。

習近平不輕易出手

智庫「亞洲社會政策院」國安外交部門副主席羅素則認為，中國國家主席習近平是目前尚未與川普排定會面時間的國家領導人，這並非時間安排的問題，而是中國的談判籌碼。他指出，若沒有出現政治或戰略上被美國嚴重侷限或騷擾，習近平不會與川普輕易見面。

《NBC新聞網》提到，即使面臨中國經濟下行與美國關稅戰挑戰，中國近日從兩會等場合的對外表態策略上，砍起來都想繼續維持穩定發展的態勢，並填補川普抽離國際事務的公共財缺失與權力真空。中國外交部長王毅在近日記者會講了至少14次「穩定」。

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