川普關稅加了又加…加了又加 買iPhone、威士忌到底會多付多少錢？

摘要 1.川普3月4日宣布新關稅政策，對中國進口商品加徵20%關稅，對墨西哥和加拿大商品課徵25%，這三國是美國前三大貿易夥伴，將使美國人荷包失血。 2.關稅轉嫁率，反映其成本多少比例由消費者承擔，其決定因素取決於市場競爭與品牌忠誠度，在如遊戲機等少數供應商壟斷且品牌忠誠度高的市場，關稅幾乎會全由消費者埋單。

當心愛的Xbox遊戲機價格突然從500美元飆升到548美元，你會心痛嗎？

這可能是不久後美國消費者的未來。川普重返白宮後，已對中國進口的所有商品，加徵了10%的關稅。近日，他更宣布自3月4日起，將此數字提升至20%，並對墨西哥和加拿大進口商品開徵25%的關稅。

中國、墨西哥、加拿大這三個國家，是美國的貿易夥伴前三名。

從中國製手機到墨西哥產蔬菜和啤酒，再到加拿大肉類，幾乎每個美國家庭的購物清單都將受到衝擊。究竟關稅會如何影響美國家庭的荷包？《華爾街日報》與經濟研究機構穆迪（Moody's）合作，建立了一個模型來回答以上問題。

在這項研究中，經濟模型根據川普已宣布對墨西哥和加拿大的進口商品徵收25%的關稅，對其他國家（包括中國）採用10%的關稅進行分析，同時考慮了市場競爭程度和消費者行為等因素。

研究發現，關稅的「轉嫁率」——即有多少關稅成本最終由消費者承擔——取決於多重因素：

●替代品的可得性

●品牌忠誠度

●市場競爭程度

●生產商的定價策略

想像一下，你正準備一場浪漫的燭光晚餐，為了營造完美氣氛，你鋪上一塊漂亮的桌巾。老實說，你真的在乎它是印度製還是越南製嗎？大概不會吧！這就是為什麼來自印度的桌巾，即使被加徵10%關稅，最終價格也只上漲了2%，因為全球到處都有桌巾工廠，消費者根本不在乎它從哪來，只要好看、耐用、價格合理就行。

相比之下，週五晚上和朋友小酌時，那瓶39.99美元的特別威士忌就不一樣了！加徵10%關稅後，價格可能會上漲約5-6%。為什麼？因為威士忌迷對自己鍾愛的蘇格蘭或日本品牌有獨特的偏好，雖然不是非它不可，但仍具有一定的品牌忠誠度。

關稅影響最顯著的，是那些缺乏替代品且具有品牌忠誠度的高端產品。

例如，電子遊戲機市場主要由任天堂、索尼和微軟等少數幾家公司主導，許多實體遊戲機在中國製造。該模型顯示，對從中國進口的遊戲機徵收10%的額外關稅幾乎會全部轉嫁給消費者，使500美元的Xbox價格上漲到548美元。

iPhone也同樣如此。美國銀行今年2月份的分析顯示，若川普對中國徵收10%的關稅，蘋果將需要將iPhone價格提高9%才能完全抵消影響。而對於蘋果來說，他們有底氣這麼做，因為iPhone用戶對生態系統的依賴度極高，即便面臨漲價，大多數用戶仍會選擇續購而非轉投安卓陣營。

墨西哥是美國外國汽車的主要供應國，2024年占進口量的23%。對墨西哥製造的汽車徵收25%關稅，將使新車價格大幅上揚，並連帶影響國產車價格。二手車市場也將受到波及，因為維修的零件取得成本都增加了。

據彼得森國際經濟研究所最新評估，川普的關稅政策可能使美國家庭平均每年損失1,200美元。此數字還可能隨著川普未來的新關稅手段進一步增加。

對台灣等出口型經濟體而言，美國的關稅政策也將產生連鎖效應，影響全球供應鏈布局和國際貿易格局。

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資料來源：WSJ、USA Today、CNBC

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

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