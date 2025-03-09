關稅政策恐適得其反…川普正導演一部「慢動作經濟恐怖片」？

川普總統的一系列關稅、政府裁員和支出凍結措施，引發了人們對美國經濟可能受到損害的擔憂。

最新的就業報告顯示，目前，美國勞動力市場仍然健康，失業率為4.1%，2月份新增就業崗位15.1萬個。

川普喜歡以蘋果公司和台積電（TSMC）承諾在美國建廠來證明自己的經濟政策正在發揮作用。然而，就業報告顯示，上個月因經濟原因被迫從事兼職工作的人數激增46萬。此外，反映消費者可支配收入狀況的休閒和酒店行業減少了1.6萬個工作崗位。聯邦政府的雇員人數也減少了1萬人。股市下跌，消費者信心下降，其他經濟指標也發出警告信號。

自1月份以來，經濟政策不確定性指數飆升了41%，達到334.5點，歷史上這種水平曾預示著經濟衰退。斯坦福大學經濟學家、該指數的聯合開發者尼古拉斯．布魯姆（Nicholas Bloom）表示，目前尚不清楚這一趨勢會如何發展，但他對此感到擔憂。

「我越來越擔心，我們可能會進入一個被稱為『川普衰退』的時期，」他說，「持續的政策動蕩和關稅戰可能會讓美國經濟陷入五年來的首次衰退。」

普通美國人可能付出代價

川普本人似乎對自己制造的不確定性感到滿意。他認為，關稅帶來的任何經濟痛苦只是「短期紛擾」，最終將促使更多工廠回遷美國，並帶來更強勁的經濟增長。

如果川普的策略奏效，他將鞏固自己作為一位顛覆傳統、打破質疑者預期的領導人形象。但如果關稅政策適得其反，普通美國人可能要為此付出代價，面臨失業、降薪、通貨膨脹上升，甚至國家自豪感受挫。

在接受福克斯新聞（Fox News）採訪時，川普被要求澄清關稅政策。然而，他的回答仍然模棱兩可，並將過去兩周股市高達6%的跌幅歸咎於「全球主義者」。

「你知道，關稅可能會隨著時間的推移而上升，它們可能會上調，你知道，我不知道這是不是可預測的事情，」川普說。

「一部慢動作經濟恐怖片」

白宮堅稱，最新的就業報告表明政府的戰略正在奏效，因為制造業增加了1萬個工作崗位。其中，汽車行業貢獻了8900個崗位，部分彌補了1月份的損失。

白宮還將休閒和酒店行業的就業減少歸咎於流感季節以及人們因拜登政府時期的支出和信用卡債務而減少消費。

「我認為這是一份非常令人印象深刻的就業報告，」白宮國家經濟委員會主任凱文．哈塞特（Kevin Hassett）表示。他認為，制造業就業增長是由於企業為了應對即將到來的關稅而將工作「回流」至美國。

然而，股市大跌讓人對關稅是否真的能創造就業機會產生懷疑。

「市場是有預見性的，」動態經濟戰略公司（Dynamic Economic Strategy）首席執行官約翰．西爾維亞（John Silvia）表示，「走進關稅這條黑暗小巷，意味著更高的通脹、更慢的經濟增長和更疲軟的美元。這是一部慢動作經濟恐怖片。」

與歐洲國家陷入公開衝突

川普最近一周內先是對加拿大、墨西哥和中國發動貿易戰，但隨後又延緩部分進口稅一個月。這一決定主要是出於關稅戰對美國汽車行業就業的威脅，以及墨西哥加強打擊芬太尼走私的努力。

川普宣布，4月2日將對歐洲加征關稅，這可能會使美國與自二戰結束以來的長期盟友陷入公開沖突。此外，川普在國會聯席會議上表示，韓國、印度和巴西也可能面臨新的關稅。

西爾維亞認為，川普的關稅政策需要更加精准地針對具體產品和國家，並設定更低的稅率，確保政策背後有充分的研究支撐。

企業的樂觀情緒明顯下降

美聯儲（Fed）發布的《褐皮書》（Beige Book）顯示，企業對關稅的不確定性擔憂日益加劇。該報告每年發布八次，收集了數百家企業的反饋信息。

最新的《褐皮書》在3月6日發布，其中提到了47次「經濟不確定性」這一詞匯，而1月份的上一期僅提及17次。

「許多企業指出經濟不確定性加劇，並對關稅表達了擔憂，」美聯儲紐約分行報告稱，「展望未來，企業的樂觀情緒明顯下降。」

波士頓學院經濟學家布萊恩．貝圖恩（Brian Bethune）表示：「對於企業來說，這是一場風暴。面對這樣的環境，你怎麼可能制定長期計劃？」

「政府效率部」與聯邦政府大裁員

儘管存在這些擔憂，美國財政部長斯科特．貝森特（Scott Bessent）在接受CNBC采訪時表示，他對抗擊通脹持樂觀態度。他指出，自川普上任以來，原油價格下降，美國10年期國債收益率和抵押貸款利率也有所回落。

不過，美國國債利率仍然高於去年9月的水平，最近的下降可能反映了經濟需求的放緩。

貝森特認為，美國經濟過度依賴政府赤字，而川普政府正在推動私營部門的增長。

「我們已經對政府支出上癮了，現在必須經歷一個戒癮期，」他說。

這場「經濟戒癮」由川普的「政府效率部」（DOGE）主導，該部門由特斯拉、X（前推特）和SpaceX的創始人馬斯克（Elon Musk）領導。

DOGE計劃的節省措施尚不足以改變美國國債不斷上升的趨勢，而這一趨勢主要由社保和醫保支出的增長推動。然而，該計劃已經開始縮減聯邦政府的雇員規模，這可能會在未來的就業報告中體現出來。

已有數千名試用期聯邦雇員遭到解雇。按照計劃，聯邦政府未來還將裁員數萬人。

川普：「我認為勞動力市場會非常棒」

在白宮橢圓形辦公室接受采訪時，川普被問及政府裁員是否會影響整體就業市場，他表示經濟前景依然光明。

「我認為勞動力市場會非常棒，而且會有高薪制造業工作」，他說，「我們政府裡的人太多了，這種情況不能再繼續。」

（美聯社）

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