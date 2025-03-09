快訊

根本電腦桌布！南投烏心石林秘境 空拍美到震撼

台中洗車工開阿法撞死醫學生 死者父：他是殺人凶手

NBA／詹姆斯樂觀看待左腹股溝拉傷 美媒估可能缺席數周

越南防「洗產地」止戰關稅 工商部長將赴美溝通

中央社／ 河內9日專電

為避免遭美國關稅報復，越南總理范明正近日指示，需防止利用越南「洗產地」的行為。此外，越南工商部部長阮鴻延13日將赴美溝通貿易問題，盼越美建立和諧、互利的貿易關係。

越南去年對美國存在上千億美元的貿易順差，自美國總統川普（Donald Trump）上任以來，越南就一直處在遭關稅報復的不確定性中。外資是越南經濟成長的重要引擎，關稅議題將牽動外商投資意願及越南的經濟表現。

網路媒體越南快訊（Vn Express）報導，范明正（Pham Minh Chinh）在8日下午的政府會議上指示政府成員制定與各主要貿易夥伴的貿易平衡計畫，以應對日益激烈的貿易競爭。

范明正強調，對外經濟合作有助越南推動經濟成長。因此，越南必須加強與各國的經貿與投資合作，特別是與中國、美國、歐洲、日本、韓國等主要貿易夥伴的合作。

他要求各部門與地方制定貿易平衡計畫，充分利用已簽署的自由貿易協定（FTA），並推動簽訂新協定，以拓展市場並多元化供應鏈。同時，將對關稅政策進行審查與調整，以確保符合各方利益。

越南和中國地理位置相近，在供應鏈轉移過程中，一直難逃遭中國利用「洗產地」的質疑，也引來美方關切。

范明正在會議上強調，需加強商品來源查核與市場監管，防止走私商品流入越南市場，或透過越南「洗產地」再出口至其他國家的影響聲譽行為。

越南近期為了躲避關稅報復採取多項對策。越南勞動報（Lao Dong）報導，越南工商部副部長阮生日新（Nguyen Sinh Nhat Tan）在另一場政府會議說，工商部和各部會目前已就美方的政策提出多份報告及預測。

阮生日新指出，工商部部長阮鴻延（Nguyen Hong Dien）3月13日將赴美與美方的貿易代表見面，討論並維持越美間的良好關係。工商部已主動向美方傳達越南希望和美國維持並建立和諧、可持續及互利的經貿關係。

川普 關稅

延伸閱讀

美國為台灣積體電路出口第7大市場 去年出口額倍增

陸反制加拿大 回敬關稅

加國乳品、木材 面臨美課稅

陸對加拿大菜籽油、豌豆、豬肉等加徵關稅 將造成實質影響？

相關新聞

加乳製品赴美 關稅250%

美國總統川普六日才承諾，暫緩向加拿大和墨西哥的部分商品徵收百分之廿五關稅，他七日又聲稱最快當天向加拿大徵收新關稅，其中乳...

加國乳品、木材 面臨美課稅

美國總統川普7日揚言很快就會對加拿大木材和乳製品實施對等關稅，他再次發出的威脅將擾亂與這個主要貿易夥伴之間的貿易，並重新...

川普又威脅要對加拿大課稅！乳製品稅率高達250%

美國總統川普6日才承諾，暫緩向加拿大和墨西哥的部分商品徵收25%關稅，川普7日又警告，最快當日向加拿大徵收新關稅，其中乳...

川普發動關稅戰 讓北美3國付出昂貴代價

華爾街日報六日刊登首席經濟評論員葉偉平專文，指出美國總統川普對加拿大與墨西哥發動關稅戰，北美三國都將付出更高的經濟及外交...

川普2天就轉彎 美緩徵加、墨高關稅

白宮六日宣布，四月二日前將暫緩對所有符合美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）的加拿大與墨西哥輸美商品課百分之廿五關稅。

川普延徵加、墨關稅 加深市場憂慮

美國總統川普6日同意，將豁免加拿大與墨西哥25%關稅產品範圍，擴及美墨加協定（USMCA）涵蓋的商品和服務，直到4月2日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。