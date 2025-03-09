美國貿易代表將對大陸成熟製程開聽證會 外界關注加稅

外電報導，美國貿易代表本週二將對大陸成熟製程開聽證會，外界關注課稅以及傾銷等議題，該調查案為拜登政府卸任前發起，主要針對大陸成熟製程出口項目。

路透社報導，該調查由時拜登政府於去年 12 月啟動，旨在保護美國及其他國家的半導體生產商，使其免受中國在國家大力推動下大規模擴大半導體供應的影響。

外電指出，美國從今年 1 月 1 日起對中國半導體徵收了 50% 的關稅。成熟製程採用的是十多年前推出的較舊製造工藝，通常比用於人工智慧應用或精密微處理器的晶片簡單得多。美國商務部去年 12 月表示，美國使用半導體的產品中有三分之二含有中國生產的傳統製程，並且半數美國企業，包括一些國防行業的企業，都不知道其半導體的來源。

回顧去年，12月23日耶誕節前美國商務部對中國大陸半導體展開301調查，當時前任美國商務部長雷蒙多曾表示，此一產業如果高度控制在中國大陸之手，可能造成國安風險。她指出，「對這些晶片我們需要強韌的供應鏈，因為我們看到疫情期間當我們需要晶片時，卻根本沒有」；依賴海外供應商會攪亂生產線，並推升家庭用品成本。

「301條款」授權美國貿易代表先決定中國大陸的作法是否「不合理」，或「有差別待遇」，並加重美國商業負擔；如果成立，下任政府將對中國實施報復性關稅，限制進口，或建議總統及國會採取其他行動。這項調查將耗時數月，因此將由川普政府來做決定。

今年稍早時，白宮已宣布2025年把中國大陸晶片的關稅稅率從目前的25%，提高到50%，並已在今年起生效。

法人預期，301調查持續推動成熟製程分化，近三年去中化商機已陸續浮現，預期美系客戶群可望持續於中國大陸以外區域生產。

對於301條款後續議題的台廠看法，世界先進（5347）先前沒有新評論，不過，世界先進公司在先前法說會上已有針對去中化議題提出相關說法，強調客戶群的供應鏈韌性帶來的電源管理IC新商機，抵銷了大陸價格戰的影響。

業界人士也說，美國官方若針對大陸成熟製程開槍，預期台灣成熟製程廠商可望受惠。而事實上早在美方301調查前客戶因應供應鏈韌性已展開去中化的策略，結果也是台灣成熟製程廠商受惠此趨勢。

世界先進董事長方略曾經在法說會上多次提到，供應鏈積極去中化的趨勢，11月法說會上也說客戶分散風險且多元供應商，他也曾提到，由於美中科技戰關係，因此在歐美客戶去中化有看到一些機會，這些機會對世界先進營收都可望有顯著貢獻，主要將以電源管理IC產品線為主。