加乳製品赴美 關稅250%

美國總統川普六日才承諾，暫緩向加拿大和墨西哥的部分商品徵收百分之廿五關稅，他七日又聲稱最快當天向加拿大徵收新關稅，其中乳製品稅率高達百分之二百五十。

川普在白宮說，加拿大多年來在木材和乳製品上剝削美國，並提到加拿大對美國乳製品徵收約「百分之二百五十」的關稅，對木材徵收的關稅也「極高」。

川普說，美國可能最快當地時間七日向加拿大徵乳製品及木材的對等關稅，也可能等到周一（十日）或周二（十一日）實施。

加拿大國際貿易部長伍鳳儀則表示川普前述說法不實，向加拿大輸美木材及乳製品徵對等關稅完全不合理。

川普的最新關稅政策發言又一次給投資人、企業和消費者帶來沉重打擊。川普還提到美國未來的關稅可能會有更多變化和調整。

加拿大一直以來對美國某些乳製品徵收高額關稅，其中牛奶的關稅高達百分之二百四十一，令美國農民不滿，多年來一直抱怨對他們不公。

川普第一任也常不滿加拿大徵收過高的乳製品關稅，不過在他簽署的美墨加貿易協定中，並未納入他認為「合理的」關稅稅率。

另外，據估計美國共擁有三千億棵樹，但經濟學者及建商普遍認為美國目前沒有足夠的工業能力來滿足需求，每年使用的軟木約有三成來自加拿大，若對加拿大木材徵高關稅，恐進一步加劇美國國內的住房危機。