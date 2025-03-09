加國乳品、木材 面臨美課稅

美國總統川普7日揚言很快就會對加拿大木材和乳製品實施對等關稅，他再次發出的威脅將擾亂與這個主要貿易夥伴之間的貿易，並重新點燃圍繞兩大產業已久的跨境紛爭。

川普7日在白宮橢圓形辦公室說：「加拿大對我國木材和乳製品以課關稅的方式敲竹槓很久了。250％，從沒有人談論過，250％關稅根本是占我們農民的便宜。這種事今後將不再發生。」

川普表示：「除非他們撤銷，不然也將面臨一樣的關稅，這就是對等的意義所在。我們可能最快在今天，或等到10或11日就實施，但我們就是會做。我們將對他們課徵同等稅率，不然這不公平。」

美國和加拿大長期以來在乳製品和木材問題上存在分歧。美國木材生產商指控，加拿大的木材制度無異於補貼，這遭到加國的否認。兩國在這些產品的關稅問題上已爭論數十年。

即便是在川普盯上之前，美國已對加拿大木材課徵關稅，稅率從11.5%到17.3%不等。

至於乳製品，加拿大設有國內進口和生產配額，並伴隨高關稅。這種制度使生產集中在加國企業手中，若要進行大幅改變，會是個敏感的政治議題。

加拿大政府在同日宣布編列65億加幣（45億美元），幫助該國的出口商開拓新市場。其中50億加幣將幫助出口商應對挑戰，包括因未付款造成的損失、匯率波動、現金流短缺以及擴張受阻等問題。

當局將透過加拿大農業信貸機構提供10億加幣的新融資。5億加幣將以「優惠貸款」的方式扶持業者。